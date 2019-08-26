828淘寶會員 送你01獨家優惠碼 經一網打盡可賺雙倍積分換禮品！

網購攻略 網購攻略

828淘會員日又到喇！今次有新嘢玩，因為我哋有獨家優惠碼帶畀你哋！記得睇到最後喇～

828淘寶會員日 (淘寶截圖)

👉立即前往828淘寶會員日主場逛逛👈

先講吓今次828會員日上淘寶有咩抵玩優惠啦!

DBS信用卡：

會員日單一簽帳滿HK$400，一扣即可享HK$60折扣

物流優惠：

直送自提：首重¥6/0.5kg；續重¥3/0.5kg

官方集運到家：6公斤以上免住宅附加費，低至市場6折

菜鳥-4PX自提櫃：新用戶首張訂單即減¥7

天貓全球官店商品優惠：

1. 天貓全球官方店全場免運費

2. 8月28號的0am-2am將有兩小時搶跑優惠(部份商品將會限時勁減)

3. 搶優惠劵最高可減¥100；滿¥200減¥20；滿¥1,000減¥100

4. 限時可以¥9.9 秒搶部份商品

👉立即前往828淘寶會員日主場逛逛👈

此外，凡經網購平台「一網打盡」購買淘寶產品，即可享雙倍積分回贈！即日起到9月10日！

簡單講解吓呢個一網打盡雙倍積分回贈點玩啦！

例如經一網打盡買淘寶呢件衫：

香港01

(一網打盡截圖)

喺一網打盡頁面顯示時，商品嘅右上角會顯示購買嘅積分回贈比率(14%)。而今日起至9月10日會有雙倍積分回贈(只限購買淘寶產品)，即係回贈比率=28%！

一網打盡嘅會員積分係可以用嚟換現金券或者禮品㗎。係咪好着數呢？不過唔好走住！因為仲有仲正嘅優惠啊！

送埋香港01獨家嘅淘寶優惠碼畀比你哋！

1. 【HK01】 買滿¥199即減¥20！

買滿¥199，輸入優惠碼【HK01】即減¥20！無論係新手第一次淘寶或者係淘寶達人，都可以用呢個優惠碼。名額只有200個，所以要迅速行動喇！

2. 【HK01new】淘寶新手專用：買滿¥199即減¥20！

如果你係淘寶新手的話(從未在淘寶或天貓平台有過支付記錄的新人)，就可以輸入優惠碼【HK01new】，買滿¥21即減¥20！名額500個，不過唔搶嘅話都好快俾人用晒優惠碼㗎喇！

優惠碼使用規則:

1. 只可在2019年8月28日（香港時間00:00:00 – 23:59:59）使用，可支援與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用。

2. 折扣碼只支援手機淘寶及淘寶Lite手機程式使用。

3. 可適用於淘寶及天貓平台商品。

4. 使用數量有限，先到先得，用完即止。

5. 主辦單位及淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，本活動參加者視為同意本活動辦法及注意事項並受其拘束，活動辦法及注意事項如經主辦單位變更或修改者亦同。參加者如有或違反本活動規定者，主辦單位及淘寶保有取消參加者參與本活動的權利，並對任何破壞本活動行為保留法律追訴權。

7. 用戶不得要求更換其他物品或將獎品轉讓或折換成現金。獎品一經兌換、簽收受領後，如有 遺失、盜領、自行拋棄、毀損，均由得獎者自行承擔相關損害及損失，概與主辦單位無關。

8. Promo Code優惠碼使用方式介紹：(詳情請按此連結)

👉立即前往828淘寶會員日主場逛逛👈

(以上資料以官方最新發佈為準)