NIKE.COM 買完嘢唔啱size? 14日內無條件退貨 免費順豐上門取件　

網購攻略 網購攻略

上網買鞋最擔心就係尺寸唔啱，就算已經睇過度過，但鞋型唔同始終都有風險，如果早前喺Nike.com 買咗鞋又覺得唔啱嘅朋友，其實可以退貨或換貨，步驟簡單，10 分鐘即可輕鬆搞掂！

想退貨嘅朋友睇呢度：

Step 1： 登入你嘅 NIKE.com 會員帳戶，或者輸你嘅訂單編號同電郵地址，以訪客身份登入。

Step 2：選擇你要退貨嘅商品，並且填寫退貨原因。

Step 3：選擇適合你嘅退貨方式，方式包括由順豐速遞上門收件，親自將商品送去順豐門市，或者選用其他快遞公司寄返倉庫。

Nike 收到商品後就會盡快安排退款！

想換貨嘅朋友睇呢度：

Step 1：登入你嘅 NIKE.COM 會員帳戶，或者輸你嘅訂單編號同電郵地址，以訪客身份登入

Step 2：喺「我的訂單」入面按「換貨」，選擇要換貨嘅商品

Step 3：重新選購正確嘅產品，然後提交換貨申請

要退貨嘅朋友記得要先留意以下嘅要點，成功退貨話咁易！



1. 由簽收商品起 14 日內可以無條件退換貨（(抽籤產品、優先入手及指定特別版商品除外）

2. 除咗商品質量問題之外，所有商品只能換貨一次，並且只可以換番同款同色嘅商品

3. 退貨必定要連埋送貨單或者訂單寄返 NIKE 倉庫，而換貨則記得要將換貨單編號寫喺紙張上，並隨包裹寄返 NIKE 倉庫

4. NIKE.COM 會員可免運費退貨，而如果以訪客嘅身份購物，則需要自行承擔運費

(以上資料以官方最新發佈為準)