六樣入住酒店必帶法寶！ 酒店房間看似乾淨 但其實暗藏邋遢？

網購攻略 網購攻略

酒店房間表面看似乾乾淨淨，但其實暗藏邋遢！即使你入住嘅係國際連鎖品牌酒店，但都無法考究清潔人員到底點樣清潔房間。近年嚟，有多間五星級酒店被揭發房間衛生嚴重惡劣，唔換床單、唔洗浴缸，用同一條毛巾清潔馬桶、地板、水杯等等都已經唔係新聞。旅行時倘若不幸地入住咗黑心酒店，分分鐘可能會惹病上身。小編幫大家整理咗 6 款入住酒店必備法寶，帶齊以下法寶去旅行咁就可以住得安心又放心喇！

1. 蓓安適純棉一次性洗臉巾/浴巾 領券價¥13.8

酒店嘅毛巾雖然都會經過消毒清洗，但始終同一條毛巾被無數人使用過，你仲夠唔夠膽用嚟抹臉、抹身呢？所以自備毛巾絕對係最乾淨又放心！蓓安適呢款一次性壓縮毛巾全部獨立包裝，體積迷你小巧，非常方便攜帶，用之前只要先浸一浸水就會迅速打開變大，仲有好幾種尺寸可以揀㗎！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 5 + 4 + 3

2. 蓓安適一次性馬桶墊 領券價¥7.8

去洗手間辦大事時當然要放鬆先去得痛快喇！但係心心念念住酒店馬桶到底乾唔乾淨又點會放鬆得到呢？呢個時候，一次性馬桶墊就幫到你哋喇！蓓安適馬桶墊係套入式設計，只要輕輕一笠就可以套實塊廁所板。而且每個都係獨立迷你包裝，方便攜帶。

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 2

3. 便攜式隔髒睡袋 領券價¥97.6

酒店床鋪絕對係衛生黑點之一！住客退房後清潔人員唔換床單同枕頭已經唔係都市傳聞喇！如果你都唔想夜晚同成千上萬嘅塵蟎、床蝨訓覺，咁就謹記要自備旅行專用隔髒睡袋被套！呢款睡袋套裝面料採用60支貢緞，面料特別柔滑又親膚。枕頭套同被單係一體式設計，只要將睡袋鋪係床鋪上就可以隔絕塵蟎喇！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 5 + 4 + 3

4. 蓓安適摺疊防滑人字拖鞋 領券價¥13.8

雖然酒店一般都會提供一次性拖鞋，但住過民宿嘅旅客就會知道，大部份民宿提供嘅拖鞋係被無數人着過㗎。試想下如果上一次着過嘅人有香港腳，真係諗起都毛管戙啊！蓓安適折疊拖鞋帶去旅行就最方便喇！而且鞋底用咗凹凸紋設計，耐磨之餘又防滑，着住去洗手間都唔怕仆親喇！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 3 + 2

5. 蓓安適一次性浴缸套 領券價¥13.8

舟車勞動咗一日，返到酒店浸番個暖笠笠嘅泡泡浴真係好爽㗎！如果你都鍾意浸浴就記得帶定一次性浴缸套。蓓安適一次性浴缸套採用HDPE材質，耐熱而且無毒無味。使用前先放小量水落浴缸，然後輕輕將浴缸套袋笠喺浴缸上面就搞掂喇！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 3 + 2

6. 美菱可摺疊小型電熱水壺 領券價¥109 原價¥139

大家有冇試過打開酒店房間內嘅熱水壺後，發現壺內有異味仲積滿水垢？住客用熱水壺煮底褲、煮臭襪相信大家都聽聞過喇！小編自問真係真心怯，不是在做戲，所以每次出遠門都會自備熱水壺。

呢款美菱可折疊電熱水壺折疊係只有大約9cm長，體積小巧輕便，放落行李匧都唔會佔太多空間。熱水壺壺身使用嬰兒奶嘴級硅膠，耐熱溫溫高達200度，只需要3分鐘就可以煲滾水喇！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈