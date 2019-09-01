中秋送禮買乜好？2019 月餅禮盒、日本直送生果禮盒優惠攻略！

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距離中秋節仲有半個月時間，又係時候要物色一下有咩大方得體嘅送禮自用佳品喇！如果冇時間親自去門市入貨，動動手指上網買都一樣得，間唔中仲會有唔同嘅至抵優惠，分分鐘平過喺門市買𠻹！今次小編就為你揀定多款值得入手嘅中秋禮盒，無論想自用，送畀親戚朋友定客戶同事都一樣啱用！

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港島海逸君綽酒店 —— 100% 無添加自家製月餅

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講起酒店月餅相信大家第一時間都會諗起半島嘉麟樓嘅奶皇月餅，但其實香港有好多酒店都有推出自家品牌月餅，質素不俗，最重要係唔使同人爭餐死。今年港島海逸君綽酒店就推出咗三款無添加嘅自家製月餅，口味包括養顏又矜貴嗁燕窩奶黃月餅、傳統嘅蛋黃蓮蓉月餅夠、同特別口味之選嘅榴槤飄香月餅。

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大班 —— 最經典冰皮月餅品牌

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鍾意食冰皮月餅嘅朋友當然要選擇番最經典嘅牌子，大班冰皮月餅出咗名口味豐富，單單係禮盒已經有 9 款咁多，包括最經典嘅迷你綠豆蓉月餅，送禮必備嘅尊貴官燕月餅，以及最啱開心 share 嘅九星冰皮月餅，𠵱家喺百佳網上商店仲可以用 58 折入手，如果購買冰皮玲瓏四色伴官燕月餅更加送埋你赤霞珠或者梅洛紅酒一支！

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+ 3 + 2

Haagen-Dazs —— 反傳統雪糕月餅

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想過一個反傳統嘅中秋節，必定唔少得雪糕品牌 Haagen-Dazs 推出嘅雪糕月餅，以經典雪糕口味做內餡，再以香脆濃郁嘅朱古力脆皮包裹雪糕。小編私心推薦「茶‧亮月」月餅禮盒，朱古力外層以日本京都抺茶、滋賀玄米茶、焙茶同紅茶製成，茶控千萬唔好錯過，𠵱家所有款式買兩盒或以上再送免費單球雪糕及雪糕蛋糕 $50 優惠券！

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+ 4 + 3 + 2

除咗月餅之外，日本直送嘅時令水果都係中秋送禮嘅好選擇！8 月尾呢段時間以日本水蜜桃同日本梨最為當造，原箱購入比起喺外面散買抵好多㗎！

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小編提提大家，以上介紹嘅月餅全部都係以月餅券嘅形式發售，大家需要喺指定換領日期內，帶住月餅券或者電子禮券去到有關門市取貨㗎！

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(產品資料以官方最新發佈為準)