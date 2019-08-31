Columbia網店大減價 低至5折購選遠足服飾裝備

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Columbia相信無人不曉，但大家又知唔知原來網店買分分鐘抵買過去門市？因為網店周不時會做清貨減價，各個款式又可以一次過睇晒，超級方便！

𠵱家Columbia網店做緊各種優惠，簡單同大家介紹吓：

1. 合資格美國運通卡會員專享

只要埋單時輸入優惠碼【AMEXHK37】，即可享有正價及減價貨品9折優惠。優惠期由2019年8月20日至9日30日。

2. 2019春夏精選貨品半價

3. 精選登山鞋低至5折

小編揀咗幾款又抵又靚嘅男女裝，即刻同大家睇吓啦！

男裝鞋款：

1. MEN'S MOUNTAIN MASOCHIST IV $659 原價$1099

鞋面利用3D打印覆蓋鞋面配合新型耐磨網布，增加雙腳貼合性和支撐度，配有更新鞋舌設計及快速繫帶功能。(啡色的話只需$330！)

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2. MEN'S PEAKFREAK XCRSN II LOW LEATHER OUTDRY $750 原價$1499

鞋身利用全粒面皮革鞋面提供承托；內膽利用奧米戶外抓地科技鞋底，適合用於各種地面。

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男裝服飾：

1. MEN'S HAVASU VALLEY STRETCH WINDBREAKER $400 原價$799

利用舒適彈性及防潑水面料，下顎耐磨保護。捆綁式風帽，可包裝入側手口袋，摺疊起來十分細小方便收納。

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+ 3 + 2

2. MEN'S JACKSON HILL PATTERNED JACKET $1400 原價$2799

風褸利用奧米抗污科技製造，手袖有方便活動剪裁，設計更方便靈活。面料100%由尼龍製造，防風帽襯裡則由100%棉製造。

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女裝鞋款：

1. WOMEN'S ATS TRAIL LF92 OUTDRY $520 原價$1299

鞋面擁有防水透氣結構；鞋底的TECHLITE™舒適系統鞋墊提供額外的支撐和緩衝，TECHLITE™輕質中底，持久舒適。

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2. WOMEN'S VENTRAILIA SOCK $699 原價$999

鞋面以通風網布配合圖案，擁有TECHLITE™中底，提供持久舒適，卓越的緩震性和高能量回彈，方便排水排氣。鞋底利用無痕耐磨橡膠大底，抓地力強，

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女裝服飾：

1. WOMEN'S FOURTEEN MILE STRAIT JACKET $800 原價$1599

風褸利用奧米⋅ 防水透氣科技製造，配合可調節的袖口及拉鍊插手口袋。風帽可收藏，更可自行收納成簡易包，超輕便。

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+ 3 + 2

2. WOMEN'S LOOP TO PINES FLEECE JACKET $450 原價$899

這件棉褸擁有拉鍊式三合一系統﹑舒適手袖設計，下擺抽繩可自由調。胸口有拉鍊口袋，衫尾位置更可自由調節鬆緊。面料利用100%聚酯纖維製造。

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(產品資料以官方最新發佈為準)