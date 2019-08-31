防曬應該點樣揀？4 款熱賣防曬品推薦！物理性防曬VS化學性防曬！

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咩話？每日都要搽防曬？咁咪好麻煩囉！俗語都有話「世上沒有醜女人，只有懶女人。」好多姊妹們都忽略咗防曬嘅重要性，誤以為防曬嘅作用只不過係防止曬黑曬傷，但其實搽防曬最大嘅目的係阻隔紫外線，事關紫外線可以話係皮膚一切問題嘅萬惡根源！

當脆弱嘅肌膚長期被紫外線照曬之後，會迅速加劇皮膚老化、鬆弛、粗糙，然後形成黑斑、皺紋。唔想30歲時個樣望落去似50歲？咁就要每日乖乖勤力搽防曬，唔準偷懶喇！小編整理咗 4 款網上討論度極高嘅人氣防曬產品，即刻拉落去睇睇邊款最適合你喇！

防曬產品五花百門，到底點樣揀好？其實防曬可以細分為兩種—「物理性防曬」及「化學性防曬」，兩者之間並唔存在絕對優與劣，而係要視乎你嘅皮膚適合邊一種。

物理性防曬

適合膚質：乾性肌膚、敏感性肌膚

塗抹物理性防曬後，皮膚就會好似一塊反光鏡，可以將紫外線折射出去，從而起到阻隔紫外線嘅作用。物理性防曬嘅好處係成分比較溫和，對皮膚嘅刺激較低，而且即刻搽就可以即刻起到防曬作用。但缺點係搽上臉會比較黏稠厚重，容易泛白。

化學性防曬

適合膚質：油性肌膚、溫合性肌膚

利用化學性防曬劑吸收紫外線的能量，再轉化為熱能釋放，從而降低紫外線對皮膚嘅傷害。化學性防曬好處係質地比較清爽輕薄易推開，對長波 UVA 防禦力高。但化學性防曬劑可能會滲入皮膚被吸收，從而引起過敏反應。

而現今市面上大部防曬產品都係「化學性＋物理性」嘅混合型防曬，可以兼顧防曬效果之餘，質地亦較為清爽同溫和。

小編整理咗 4 款網上人氣熱賣防曬產品，想知道邊款最啱你嘅膚質？即刻睇埋落去喇！

🔻油性肌膚、溫合性肌膚推介🔻

Anessa 安耐曬 完美超防水防曬乳液 + 妝前底霜 HK$246 (混合型防曬)

網上人氣極高，絕對稱得上為防曬界大神！Anessa完美超防水防曬乳液採用光防禦技術，即使長時間日曬都能夠持續保護肌膚，而且超強防潑水、汗、皮脂，啱哂進行戶外活動或需要運動暴曬時搽。

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Shiseido 資生堂 多重抗禦修護防曬霜 SPF50 PA+++ HK$244 (混合型防曬)

懶人必用！呢枝防曬可以當做妝前隔離底霜使用，連搽Base嘅步驟都慳番！質地清爽不油膩，流動性高，搽上臉後好快就吸收，而且帶有微微光澤感，唔會泛白有假面感。控油能力高，啱哂油肌姊妹日常使用。

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🔻乾性肌膚推介🔻

Biore 碧柔 水凝長效保濕防曬乳 SPF50 HK$59 (混合型防曬)

質地比較偏水，輕盈清爽得嚟保濕力概高，內含玻尿酸等保濕成分。屬平價之選，適合日常使用。

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🔻敏感性肌膚推介🔻

Clarins 抗污染透白防曬霜 SPF50/PA++++ HK$323 (物理性防曬)

質感輕盈，成分純植物提取，溫和親膚唔刺激，連孕婦都可以使用，敏感肌嘅姊妹們可以放心入手呢枝！

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(產品資料以官方最新發佈為準)