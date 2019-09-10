美國超人氣天然清潔品牌Method 溫和清潔劑 主婦手濕疹都用得!

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洗手、洗碗、家事清潔係人人每日必做嘅事情，但未必人人都識得挑選適合嘅清潔劑。早前消委會驗出多款洗手液都含有可致敏嘅成份，包括防腐劑、甲醇、游離甲醛等物質，如果日日用會對我哋嘅雙手同皮膚造成極大嘅傷害，甚至有機會會患上皮膚炎！所以小編今日就介紹大家一個天然無害嘅清潔劑品牌，唔止清潔力強，仲可以保護雙手免受傷害！

Method來自於美國，喺當地可以話係家傳戶曉嘅清潔品牌，強調天然同環保，佢地嘅產品包括洗手液、洗衣液、洗潔精、家居清潔劑、個人清潔用品等等嘅成份都係全天然，由植物中萃取，不含添加劑，而且仲通過埋美國國家環境局頒發嘅DFE成分安全認證、歐盟EPEA產品環保安全認證等等，成份安全又溫和，就連有主婦手或者濕疹嘅人士都用得！

大家唔好以為成份溫和嘅產品清潔力就會較弱，Method正正係主打強力去污，以植物配方分解污漬，喺殺菌方面，佢地嘅草本殺菌配方更加係獲得專利，可以殺死99%家庭常見嘅細菌，而且氣味仲好清香，完全唔會有任何刺鼻嘅氣味。

（Method網站截圖）

Method幾乎係每個美國家庭必備嘅清潔法寶，雖然香港仲未有門市，但𠵱家喺iHerb都可以買得到，仲直送到屋企門口！

Method 洗手液系列 HKD$39.9

Method 洗手液有分為普通洗手液同泡沫洗手液，iHerb上總共有9款味道可以揀，用完之後亦都可以買1000ml嘅補充裝繼續使用，環保得嚟亦夠晒划算！

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+ 5 + 4 + 3

Method 多用途天然清潔劑系列 HKD$63.9

呢款清潔劑由玉米同椰子製成，使用咗PowerGreen技術，利用可生物降解嘅成分嚟產生強效嘅，成份全天然，可以用嚟清潔檯面、瓷磚、石頭、木頭、玻璃等等無孔嘅材質。

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Method 洗衣液系列 HKD$135.9

洗衣液同樣使用可生物降解嘅植物性配方，任何水溫都用得，而且低致敏性，最啱用嚟洗小朋友嘅貼身衣物！

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小編提提你，iHerb網站不時都會做折扣優惠，而且訂單滿USD$40即免運費，仲唔快啲去揀番堆天然嘅家事清潔用品！

(產品資料以官方最新發佈為準)