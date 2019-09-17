【韓國楓起了】楓葉不止日本有! 2019韓國3大賞楓一日遊路線推薦!

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九月尾踏入初秋，又係時候嚟一場走就走嘅秋遊！講到秋天景色，不得不提嘅必定係滿山滿地嘅紅葉美景，如果大家有去外地睇紅葉嘅打算，除咗可以去最為人熟悉嘅日本之外，都可以考慮去近年大熱嘅韓國近郊，楓葉以外，仲可以睇到金黃色一片嘅銀杏森林！

小編今次為你介紹 3 條韓國賞葉路線，其中仲有韓劇鬼怪嘅拍攝地！

路線一：內藏山國立公園、千年古剎內藏寺一日遊 HKD $438 起

內藏山係韓國 8 大美景之一，因為山內有山嘅壯麗景景色，因而稱之為「內藏」，同時因為佔地範圍大，所以遊客唔需要行到上山頂，只要喺山腳位置已經可以睇到由幾百棵楓樹組成嘅紅葉秋景！想打卡打得再特別啲，必定要去埋有「丹楓祕境」之稱嘅楓葉隧道、道德瀑布同金仙瀑布，同時感受埋被連綿不斷嘅楓樹屏風包圍嘅震撼感！ 一日遊亦會去埋千年古剎內藏寺，以及品嚐當地傳統料理全州韓牛套餐，欣賞到自然景色嘅同時又睇到韓國古色古香同地道嘅一面，就算一家大細，有老有嫰嚟玩都唔驚悶親！

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路線二：雪嶽山賞楓＋登山纜車一日遊 HKD $414起

韓國有句說話叫做「北雪嶽，南內藏」，同內藏山齊名嘅雪嶽山同樣係當地人觀賞紅葉嘅熱門地點，由於地勢較高而平均溫度較低，所以雪嶽山亦係全韓國楓葉最先染紅嘅地方。嚟賞楓嘅朋友可以選擇以步行嘅方式，睇紅葉同時睇埋極之壯觀嘅飛龍瀑布，又或者可乘搭登山覽車，咁就可以一次過飽覽哂成個楓葉山林嘅全貌，居高臨下望住紅紅黃黃嘅楓樹同銀杏樹，簡直係景不醉人人自醉！

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路線三：【鬼怪拍攝場景】五臺山國立公園、月精寺賞楓一日遊 HKD$396 起

位於江原道平昌郡嘅五臺山國立公園係韓國最茂密嘅山林，亦係韓國賞紅葉嘅名山之一！每年十月中旬，成個山頭一片火紅火紅，真係靚到嘩一聲！大家可以沿住步道慢慢上山賞楓，或者前往月精寺，以及韓劇鬼怪嘅拍攝地沙松林，沿路除紅葉以外亦都有小橋流水嘅景色， 身處喺咁如詩如畫嘅美景，簡直好似變身韓劇主角一樣，絕對謀殺大家唔少菲林。

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五臺山、內藏山同雪嶽山都距離首爾大約三至四個小時嘅車程，話近唔近，話遠亦唔算太遠，嚟個一日遊行程都搞得掂，KKday 嘅行程除咗乘搭專車往返嘅時間，其餘時候大家都可以自由活動睇紅葉，夠哂方便同彈性！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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