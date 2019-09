歐遊需要一點波希米亞風 異國風情必備穿搭 在異地大解放！

網購攻略 網購攻略

好多妹豬想初嘗性感,但係喺香港難免又有好多制肘,一來怕身材太好惹人妒忌,二來又怕行喺街上太引人矚目,想要換吓誇張啲嘅穿搭風格都好難!所以去遊行就係各位妹豬大解放嘅好時機喇!

作為遊客身份喺異地,感覺着得誇張啲都冇所謂,因為去旅行就係要打卡﹑影相﹑扮靚!所以今次小編將會同大家分享一下淘寶嘅高質波希米亞風服飾店,要少布有少布,要清純有清純,實行嚟個異地大解放!💃🏻

1. 👗嬌瀾旗艦店

+ 2

紅色吊帶海邊度假兩件套裝 ¥ 259 (原價¥411)

呢套紅色嘅兩件套裝超級吸晴,暗紅色搶眼之餘唔會俗氣,上衣cold shoulder嘅設計可以露吓香肩又露吓肚仔,同時有泡泡袖又唔怕凍親。襯番條長裙,開個叉,十分有古典氣質,少布得嚟又唔會有風塵味。小編最欣賞就係佢嘅針織通花pattern,係陽光下影相真係好靚!

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

+ 5 + 4 + 3

海南三亞吊帶露背連身裙 ¥239 (原價¥385)

呢件露背嘅連身裙有黑色同白色,小編推薦白色,因為着上身好有仙氣!一樣有針織通花pattern,入面仲有一層較短嘅layer做打底,將你小腿變得若隱若現咁,令人如何抗拒!而且最有特色就係佢露背嘅縛帶設計,露少少玉背,將身體嘅線條呈現晒出嚟,加埋頂草帽,行前兩步嚟個回眸一笑,真係"when you smile the whole world stops and stares for a while"!🤤

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

2. 👗猫之旅店

+ 2

波西米亞花朵吊復古帶連身裙 ¥128 (原價¥299)

灰橙啡色嘅色調,好有小文青嘅感覺,加埋花花嘅圖案,十分適合去郊遊。裙尾有少少似旗袍嘅包臀設計,而且仲有流蘇設計,好有復古味道。呢啲裙一定要襯羅馬鞋或者涼鞋!

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

+ 4 + 3 + 2

入肩掛頸式露背蕾絲開叉連身裙 ¥128 (原價¥269)

天使般嘅純白色,入肩式嘅設計,好適合骨架細小嘅小女生。幾何圖型低調嘅pattern,整體都好有復古味。裙尾有兩個叉位,行路嘅時候就可以露出兩條白滑嘅大腿,絕對係心機婊嘅設計!

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

3. 👗SINCETHEN

+ 8 + 7 + 6

小清新露背吊帶連身短裙 ¥199 (原價¥332)

呢條連身短裙好有森林仙子嘅感覺!如果你係去啲森林大草原旅行,咁就啱晒喇!連身裙有露背設計,而心口係平領,唔會太低。最特別係佢圍繞腰間嘅位置有一個個三角形嘅破口,相當有特色。小編極力推薦呢條裙畀膚色偏古銅色嘅女孩們!

👉按此購買👈

+ 3 + 2

方領復古印花吊帶短裙女 ¥199 (原價¥332)

深色嘅色調,印有鮮橙線條嘅印花圖案,好有神秘感。同樣露背設計,可以露出玉背,突顯身體線條。連身裙以貼身包臀設計,而且比較短身,相當性感。

👉按此購買👈

睇完以上介紹嘅裙,有冇燒到你哋呢?如果你哋都打算去歐遊或者中東地方旅行的話,一定要上呢幾間淘寶店揀衫啊!所有裙都係$300內!又抵又高質,又可以影靚相,快啲入手啦!

(產品資料以官方最新發佈為準)

想知道更多即時優惠資訊,立即加入我哋嘅Telegram Group啦!

👉按此進入優惠碼發放區👈