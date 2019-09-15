歐遊需要一點波希米亞風 異國風情必備穿搭 在異地大解放！

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好多妹豬想初嘗性感，但係喺香港難免又有好多制肘，一來怕身材太好惹人妒忌，二來又怕行喺街上太引人矚目，想要換吓誇張啲嘅穿搭風格都好難！所以去遊行就係各位妹豬大解放嘅好時機喇！

作為遊客身份喺異地，感覺着得誇張啲都冇所謂，因為去旅行就係要打卡﹑影相﹑扮靚！所以今次小編將會同大家分享一下淘寶嘅高質波希米亞風服飾店，要少布有少布，要清純有清純，實行嚟個異地大解放！💃🏻

1. 👗嬌瀾旗艦店

+ 2

紅色吊帶海邊度假兩件套裝 ¥ 259 (原價¥411)

呢套紅色嘅兩件套裝超級吸晴，暗紅色搶眼之餘唔會俗氣，上衣cold shoulder嘅設計可以露吓香肩又露吓肚仔，同時有泡泡袖又唔怕凍親。襯番條長裙，開個叉，十分有古典氣質，少布得嚟又唔會有風塵味。小編最欣賞就係佢嘅針織通花pattern，係陽光下影相真係好靚！

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+ 5 + 4 + 3

海南三亞吊帶露背連身裙 ¥239 (原價¥385)

呢件露背嘅連身裙有黑色同白色，小編推薦白色，因為着上身好有仙氣！一樣有針織通花pattern，入面仲有一層較短嘅layer做打底，將你小腿變得若隱若現咁，令人如何抗拒！而且最有特色就係佢露背嘅縛帶設計，露少少玉背，將身體嘅線條呈現晒出嚟，加埋頂草帽，行前兩步嚟個回眸一笑，真係"when you smile the whole world stops and stares for a while"！🤤

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2. 👗猫之旅店

+ 2

波西米亞花朵吊復古帶連身裙 ¥128 (原價¥299)

灰橙啡色嘅色調，好有小文青嘅感覺，加埋花花嘅圖案，十分適合去郊遊。裙尾有少少似旗袍嘅包臀設計，而且仲有流蘇設計，好有復古味道。呢啲裙一定要襯羅馬鞋或者涼鞋！

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+ 4 + 3 + 2

入肩掛頸式露背蕾絲開叉連身裙 ¥128 (原價¥269)

天使般嘅純白色，入肩式嘅設計，好適合骨架細小嘅小女生。幾何圖型低調嘅pattern，整體都好有復古味。裙尾有兩個叉位，行路嘅時候就可以露出兩條白滑嘅大腿，絕對係心機婊嘅設計！

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3. 👗SINCETHEN

+ 8 + 7 + 6

小清新露背吊帶連身短裙 ¥199 (原價¥332)

呢條連身短裙好有森林仙子嘅感覺！如果你係去啲森林大草原旅行，咁就啱晒喇！連身裙有露背設計，而心口係平領，唔會太低。最特別係佢圍繞腰間嘅位置有一個個三角形嘅破口，相當有特色。小編極力推薦呢條裙畀膚色偏古銅色嘅女孩們！

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+ 3 + 2

方領復古印花吊帶短裙女 ¥199 (原價¥332)

深色嘅色調，印有鮮橙線條嘅印花圖案，好有神秘感。同樣露背設計，可以露出玉背，突顯身體線條。連身裙以貼身包臀設計，而且比較短身，相當性感。

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睇完以上介紹嘅裙，有冇燒到你哋呢？如果你哋都打算去歐遊或者中東地方旅行的話，一定要上呢幾間淘寶店揀衫啊！所有裙都係$300內！又抵又高質，又可以影靚相，快啲入手啦！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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