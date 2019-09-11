【中秋好活動】中秋去邊玩？帶齊六大野餐裝備 一邊野餐一邊賞月

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秋風起，又嚟到野餐嘅季節。今個星期五就係一年一度嘅中秋節， 添馬公園、西九海濱長廊、佐敦谷公園、觀塘海濱花園都係熱門嘅野餐賞月聖地，大家不妨趁住中秋月圓之夜約埋親朋戚友、三五知己一邊賞月一邊野餐喇～小編今次為大家推薦六大野餐必帶裝備同用品，唔單止實用而且顏值又高，即刻跟住小編嘅推介去野餐喇！

1. Ins風便攜加厚野餐墊 ￥42起

一提起野餐必定會諗到最重要嘅野餐墊！呢款野餐墊係最經典嘅格紋圖案，有多種顏色選擇。尺寸最細係150 x 200cm，仲有超加大尺寸300 x 300cm，就算一大班朋友去野餐都唔使再帶多幾張野餐墊喇！野餐墊表面防靜電，而底面就係防水防潮設計，野餐墊有足足6mm嘅海綿夾層，厚度完全照顧到pat pat嘅感受，有咗佢就唔怕坐到pat pat痛喇！

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+ 6 + 5 + 4

2. 户外野餐藤編籃 ￥20.87起

野餐又點少得野餐籃呢？野餐籃絕對係一個既實用又可以幫相片大大加分嘅小道具，如果你都鍾意打卡影相，咁就一定要入手一個喇！呢個野餐籃有三個尺寸(大、中、小)可以揀。全部都係由純原木編織而成，內裡有亞麻質料嘅田園風內襯布。如果想影相時更有feel，可以參考番買家秀，喺野餐籃上插上幾朵花或氣球做裝飾。

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+ 7 + 6 + 5

3. 户外野餐露營全自動帳篷 ¥169起

去野餐大陽好曬點算好？呢個時候就需要有個帳篷，而小編推薦嘅呢款帳篷就啱晒帶去野餐用喇！皆因佢係全自動設計，採用液壓式彈簧支架，只要輕輕一壓就可以一秒開帳同收帳。四邊網紗設計，通風透氣之餘又可以防止蚊蟲飛入嚟。

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+ 4 + 3 + 2

4. 印第安風格小帳篷 ¥198起

如果你係鍾意影相打卡就一定要入手呢款印第安風小帳篷喇！呢個小帳篷布料係採用全棉加厚帆布，安裝過程都好簡單方便，唔去野餐嘅時候仲可以放喺屋企做擺設𠻹！

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+ 4 + 3 + 2

5. 94L特大號加厚保温袋 ¥89起

呢款加厚防水保溫袋容量極大，有50L、70L、94L 三個容量可以揀，可以保暖同時又保冷，以後帶香檳、蛋糕去野餐都冇難度喇！

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6. 一次性紙盤紙碟 ¥8.5起

有美食又點可以冇一個靚靚嘅器皿裝住呢？正所謂「魔鬼藏在細節裡」，餐碟都係野餐嘅重點之一！呢款一次性紙質餐碟顏值極高，有小編最愛嘅大理石紋再配燙金邊設計，影相完全睇唔出係紙造嘅碟，仲有多款顏色可以揀𠻹！

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睇完小編心水推薦之後係咪都心郁郁好想去野餐呢？心動不如行動！即刻買齊以上裝備，約埋三五知己開野餐party喇！

(產品資料以官方最新發佈為準)