新加坡時尚品牌Charles and Keith 又平又靚手袋 低至半價！

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來自新加坡嘅小CK早前已經進駐香港，相信大家都知道。呢個牌子無論係手袋定係鞋都超級高質，而且價錢極親民，性價比極高！

呢個牌子相當有名氣，基本上喺新加坡周圍嘅商場都總會搵到佢嘅蹤影。出名之餘，性價比又高，真係夫復何求！𠵱家Charles and Keith精選貨品可享低至半價，大家千祈唔好錯過，手袋最平幾百蚊就有交易喇！同大家介紹幾款小編嘅心水產品啦。

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1. 縷空編織水桶包 $359 (原價$599)

呢個小桶包嘅設計十分有時尚感，縷空編織設計，入面有一個小包包畀你放好所有物件，感覺若隱若現。而且有兩條帶替換，手挽或者側孭都可以。白色仲好易襯𠻹！𠵱家6折，快啲入手啦！

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2. 編織手提包 $299 (原價$599)

呢個奶黃色真係小編近期嘅至愛，淡淡嘅黃色，唔會好誇張好難carry，而且仲帶點少女清新風味。呢個手袋有仿木製嘅handle，好有特色。佢嘅容量都幾大，絕對放得落你所有CHANEL﹑DIOR唇膚，oh wait，一個清新少女嘅手袋應該係放書，一本村上春樹應該都放得落嘅。(btw呢個做緊半價！)

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3. 流蘇緞面手拿包 $639 (原價$799)

接下來介紹呢個流蘇手袋絕對係小編至愛！首先講吓佢嘅顏色，名為「駝色」，又帶點粉粉哋，望落好特別。再嚟講吓佢嘅質地，係用布料製造，但係係滑手嘅質地，望上去會有閃令令嘅效果，超級靚！特色嘅流蘇設計，好有氣質。做緊8折～

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4. 石紋圓扣肩背包 $359 (原價$599)

又係清新小黃色！不過呢個袋特別之處就係佢可以分兩面用，一面普通印有小CK logo，另一面就有一個好特色嘅磁石扣，而個扣係大理石圖案嚟㗎！兩邊都可以用嚟放嘢，又靚又實用。𠵱家6折。

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5. 流蘇半圓小包 $299 (原價$499)

呢個半圓型嘅手袋造型好別緻，顏色就比較平實，日常都可以用到。手袋嘅pattern仲有少少波希米亞風，配搭一條小流蘇做點綴，都好特別。容量就細少少，不過普通放紙巾﹑電話﹑銀包都該冇問題，而且勝在夠平！有6折，300蚊都唔使。

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香港地區訂單只要滿$200即可免運費！而且Charles and Keith仲有30日免費退貨服務，只要填寫原包裹內嘅退換貨表格，連同退貨包裹到順豐理貨服務人員就可以。快啲選購心儀貨品啦！

(產品資料以最新官方發佈為準)