Gmarket美妝排行榜大公開！邊樣先係韓妹真正愛用嘅平價化妝品？

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想要緊貼韓國最新嘅化妝潮流趨勢？咁就一定要睇Gmarket嘅美妝排行榜，一個榜單列出晒全網最熱賣嘅第 1 位至 100 位化妝護膚品。小編幫大家喺云云嘅化妝品入面整理咗以下五大人氣必買産品，全部唔單止喺Gmarket 排行榜上榜上有名，仲得到好多韓國、台灣Youtuber推薦，就連喺小紅書上嘅討論度都極高啊！

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第 1 位：ETUDE HOUSE MAPLE ROAD 新款秋冬眼影盤

化妝品同衫一樣都係要轉季㗎！ETUDE HOUSE就喺九月新鮮出爐出咗專為秋冬季而設，以「楓葉」做主題嘅 9 宮格眼影盤，每隻色都好實用，而且又唔挑膚色，無論你係白皮定黃皮用都一樣出色！𠵱家一盒 9 色眼影(連一枝睫毛膏)都只需 ₩23,000 (約HKD$154)，絕對比係門市買平多多聲，除番開每一隻眼影色都唔使HKD$18！姊妹們不妨入手一盒，化番個紅葉妝喇！

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第 2 位：A'pieu 晶瑩果汁染唇液

A'pieu又係一個性價比極高嘅韓國牌子。#BE01無花果色係咁多隻顏色入面嘅銷量No. 1！小編推薦畀唇色比較淺嘅姊妹們！呢隻顔色係粉粉嫩嫩嘅水蜜桃茶色，搽上嘴之後會變得晶瑩剔透，望落仲好Juicy。帶有小小染唇效果，搽完唔太會甩色，非常long lasting！唇色較深嘅姊妹都唔使氣餒，除咗#BE01無花果色之外仲有好多顏色可以揀㗎！每枝價錢只需 ₩6300 ( 約HKD$43 )！

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第 29 位：Romand zero matte lipstick 啞光唇膏

Romand絕對係最近韓國彩妝界最備受矚目嘅黑馬之一！Romand係2017年由韓國專業彩妝師成立嘅新晉化妝品牌，短短兩年間已經憑實力贏得無數韓國人既歡心。𠵱款zero matte lipstick已經出現過喺唔少Youtuber嘅片入面，大家對佢都一致好評。皆因佢係啞光質地，但搽上嘴竟然一啲都唔乾仲好smooth！而且顏色選擇多，有韓妹最愛嘅MLBB色 ，又有秋冬必備嘅南瓜色。每一枝價錢只需 ₩8900 ( 約HKD$59 )，呢個價錢有呢個質素，性價比真係極高，買多幾枝都唔怕心痛喇！

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第 30 位：Romand zero velvet tint 絲絨染唇液

冇錯！又係Romand呢個牌子！呢款zero velvet tint都係Romand嘅皇牌產品之一。就連小編都對佢愛不釋手，皆因佢嘅質地非常特別，質地係好似mousse嘅感覺，一啲都唔乾又唔顯唇紋，超級smooth同好易推開，而且只要搽小小份量已經好顯色！對於呢支tint，小編真係找不到缺點，入手價只需 ₩8900 ( 約HKD$60 )，買它就一定冇錯！ 總共有12隻顔色，每一隻色都靚到不得了，叫人點揀喎！

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第 40 位：Bbia last auto gel eyeliner slim 絕色完美防水極細眼線膠筆

Bbia嘅眼線膠筆連韓國 Pony 化妝大神都大讚同推薦過無數次！呢枝眼線筆已經出現過喺大量韓國Youtuber 嘅化妝片，絕對稱得上係人手一枝嘅「國民眼線筆」！Bbia眼線膠筆筆芯只有2mm，更加方便勾畫眼尾眼頭位置線條。而且有超強力防水防油配方，大油田嘅姊妹用佢都唔使怕會甩到變熊貓眼，持久度一流！最重要係！每枝價錢只需 ₩4000 ( 約HKD$27 )，呢個價錢真係抵到令小編尖叫！連學生都絕對可以負擔得到，唔使再猶疑，即刻落單喇！

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溫馨小提示: 排行榜每日都會實時更新，排名隨時會有變動，以上排名請以官方最新發佈為準。

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