J SELECT六週年慶 Bruno、Casio低至66折 新會員再送$600迎新禮券

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網上買嘢除咗方便之外，有時價錢仲會比門市更加抵買，但大家知唔知當中有啲時候係抵上加抵？就係網店週年慶嘅時候喇，優惠真係多到數都數唔晒！

最近J SELECT官網適逢六歲生日，推出咗為期一個月，非常豐富嘅六週年慶祝優惠，除咗指定產品有折扣，更加有Coupon、積分、里數等等嘅放送優惠，想知就快啲睇埋落去啦！

(J SELECT網站圖片)

1. 新會員$600迎新禮券

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呢個絕對係近期J SELECT最着數嘅優惠！因為只要註冊成J SELECT網站會員，就可以即刻獲得一套四張，高達HKD$600嘅迎新Coupon，當中包括指定品牌嘅Coupon，以及成個網站任何商品都得嘅優惠碼，絕對係入手家電嘅絕佳時機！

2. 日日不同折扣優惠

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已經做咗會員嘅朋友都唔使灰心，因為J SELECT會喺整個9月，日日推出唔同品牌或者產品嘅折扣。今個星期適逢中秋，仲同時推出埋中秋優惠，買任何BRUNO、CASIO、BERNDES同CAMINO呢幾個牌子嘅產品都低至66折！

日日不同折扣優惠，逢星期一更新(J SELECT網站圖片)

優惠又點止咁少呢，成為咗J SELECT 會員嘅各位千祈唔好忘記J SELECT仲可以儲分，而今次更加係加碼送分。由9月9日起至到9月22日，只要喺網店購物，任何消費都可以賺到1.5倍嘅jrewards積分，而每1000分都可以當港幣$50使用！

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(以上資料以官方最新發佈為準)

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