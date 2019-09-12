台灣網上購物平台 東森購物ETMall 特色小家電推介

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東森新聞可能大家都看得多了，但是東森購物網你又知道嗎？東森購物是台灣東森國際股份有限公司旗下的企業品牌，主要銷售各種雜貨﹑家品﹑服飾﹑家電等等，產品的種類五花八門。

網店的限時優惠活動也十分繁多，例如臨近中秋節，東森購物就推出了「秋禮鉅獻」，傻惠包括：消費滿NT$3,000元即可登記抽NT$999折價券﹑使用手機APP初次購物即送Pizza Hut九吋Pizza即享券等等。

今天集中介紹一下東森購物網有甚麼有趣又划算的家電買吧！

1. 安晴Anqueen 觸控式LED健康氣炸鍋4L NT$3290 (約HKD$830)

空氣炸鍋最近一直都很受歡迎，安晴的觸控式健康氣炸鍋利用360°空氣循環﹑9葉強勁風﹑1400W大火力，讓美食不用一滴油也可以做到外脆內軟的鬆脆效果，可口之餘讓炸物料理更加健康。4L大容量能為全家聚餐輕鬆烹煮足夠份量。內設不沾鍋陶瓷塗層，亦有可拆式專屬炸籃，使用方便之餘清潔時亦不費功夫。

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2. 綠恩家Enegreen日式多功能烹調電烤盤 NT$2380 (約HKD$600)

綠恩家日式多功能烹調電烤盤可以自由搭配不同鍋具烹煮，功能十分多樣化。可以配搭日式章魚燒的烤盤，在家也能自製日式小丸子。配搭平底烤盤，則可以煎煮各種料理，例如餃子﹑大阪燒等。還有專用的燒烤盤可以用來煎牛扒和烤肉呢。只需港幣約$600就能擁有這個多功能的電烤盤，十分划算！

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3. SDL山多力 無煙溫控煎烤兩用電烤爐 (SL-EP868) NT$1303 (約HKD$329)

如果你喜歡吃串燒的話，SDL山多力的無煙溫控煎烤兩用電烤爐就適合你啦！環保﹑無煙﹑低油，令你可在家中都舒舒服服享受燒烤，不怕室內沾滿油煙。而且電烤爐的設計十分細心，具有儲水盒，讓高溫燒烤時產生蒸氣，能保持食物多汁可口，同時可接住多餘油脂，方便清潔。

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如果香港地區的客戶想在東森購物網購買產品，可以選擇運到大陸，然後自行安排集運到香港。東森購物網還有各種產品可以買到，快去逛逛吧！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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