香港01讀者限定 淘寶99MegaSale PromoCode 加大再推!

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時間關係第一波HK01 x 淘寶MegaSale獨家優惠碼已經全部用完！反應太過熱烈，以下兩個優惠碼：【100HK01】﹑【40HK01】加碼再推多一波！ 溫提：淘寶MegaSale到香港時間9月10日晚上11時59分！

重申多次！今次我地有3個優惠碼！無論大家最後嘅結帳金額係平係貴都同樣有得折！

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1. 獨家優惠碼【100HK01】買滿 ¥799 即減 ¥100！

只要大家喺淘寶買滿¥799，再按大小楷輸入【100HK01】，即時全單減¥100！無論係淘寶定天貓嘅商品都一樣用得，名額加開200個！快手！

2. 中價位優惠碼【40HK01】買滿 ¥399 即減 ¥40！

中價位訂單同樣有優惠碼可以用，只要大家買滿¥399，再按大小楷輸入【40HK01】，名額加開300個！

3. 新手入坑優惠碼【HK01new】買滿 ¥21 即減 ¥20！

如果你係從未喺淘寶買過嘢嘅新手，就可以用呢個新手專用嘅【HK01new】門檻低嘅優惠首選。

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優惠碼使用規則：

1. 只可在2019年9月9日00:00:00 至 2019年9月10日23:59:59 使用，可支援與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用。

2. 只適用於香港收貨地嘅訂單。

3.. 折扣碼只支援手機淘寶及淘寶Lite手機程式使用。

4. 可適用於淘寶及天貓平台商品。

5. 使用數量有限，先到先得，用完即止。

6. 主辦單位及淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，本活動參加者視為同意本活動辦法及注意事項並受其拘束，活動辦法及注意事項如經主辦單位變更或修改者亦同。參加者如有或違反本活動規定者，主辦單位及淘寶保有取消參加者參與本活動的權利，並對任何破壞本活動行為保留法律追訴權。

7. 用戶不得要求更換其他物品或將獎品轉讓或折換成現金。獎品一經兌換、簽收受領後，如有 遺失、盜領、自行拋棄、毀損，均由得獎者自行承擔相關損害及損失，概與主辦單位無關。

8. Promo Code優惠碼使用方式介紹：(詳情請按此連結)

(以上資料以官方最新發佈為準)