4大家用懶人減肥神器推介 喺屋企都可以輕鬆健身運動！

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好多人都會揀喺屋企做運動，好過去gym room同人逼，locker room又多臭汗味😅 而且喺屋企可以煲住劇聽住歌一邊做運動，可以好好享受一個人做運動嘅時間𠻹～

1. Calliven家用腹肌滾輪健身器 ¥59起 (原價¥248起)

呢個健身滾輪就啱晒各位想練腹肌嘅人士喇！滾輪有自動回彈功能，當健身腹輪向前推時，內部嘅彈簧會縮緊，當人推到平行狀態時，彈簧達到較緊狀態，會「自動剎車」停止向前推，以免造成前推過度導致受傷。

+ 5 + 4 + 3

利用健身滾輪練腹肌真係好有效㗎，初學者可能會比較吃力，但可以先從試新手入門方式，例如合雙膝跪地式﹑反背式等等，熟練後再以站立式進行鍛鍊，包保一個月一定有效果！立即購買仲會送埋跪墊，十分方便。

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2. 家用減肥神器燃脂震動腰帶 ¥168 (原價¥598)

有冇諗過企喺度﹑坐喺度都可以減到肥？有咗懶人燃脂震動腰帶就可以啦！利用雙電機震動，可以隨時隨地震動身體脂肪，從而按摩疲勞嘅肌肉。平日久坐不動嘅上班族就啱晒喇，放工後喺屋企無論幾時都可以帶住呢個腰帶，而且唔單止限於腰部，手臂﹑大腿﹑臀部等，都可以用呢個震動腰帶去按摩。

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+ 8 + 7 + 6

3. PIDO健身彈力繩 ¥32 (原價¥78)

健身彈力繩嘅玩法都幾多，除咗可以用嚟輔助做sit up之餘，仲可以鍛鍊上身﹑用嚟做抬腿﹑拉筋等等。彈力繩適合女士們，喺屋企一邊睇電視一邊做運動都冇問題！而且平日就咁做sit-up可能都幾吃力，做20吓可能已經嗌晒救命要唞番半個鐘。但係利用健身彈力繩做的話，就可以輕鬆啲而且姿勢可以更加正確，令你更加能夠持之以恆。

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4. Keep家用健身彈力繩套裝 ¥139 (原價¥178.8)

Keep嘅彈力繩不同之處就係佢可以調節拉力，擁有三種唔同磅數組合，包括5磅﹑10磅﹑20磅，可以任意調節，適合唔同人士訓練需求。彈力繩套裝包含三條唔同磅數嘅拉力繩﹑門扣，以及收納袋。

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減肥從今天開始！快啲買齊裝備返屋企做運動啦！

(產品資料以最新官方發佈為準)