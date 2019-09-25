【肥妹開箱】野餐、燭光晚餐、打邊爐飲咩酒最夾？同你試勻3種酒!

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我地嘅特派專員阿麻子其實同好多少女一樣，都有顆想成為網絡女神嘅心㗎！但今時今日想做IG女神都唔簡單㗎，又要分享自己生活點滴又要日日post相。為咗可以影到一張靚相，阿麻子可以稱得上係無所不用其極，就連影相道具都準備得一應俱全！呢樣道具唔單止睇得仲要飲得，想知道究竟係咩咁巴閉就即刻click入上面影片睇睇喇！

影片中阿麻子就挑選咗 3 款酒去搭配 3 種唔同嘅場合。𠵱家Ztore就做緊「飲勝‧咁至醒」活動，以下 3 款酒全部都有折，想知道優惠詳情就記得睇到最後喇，仲有Ztore獨家優惠碼同你分享啊！

🔻野餐之選🔻

CHAMPAGNE CHAPUY—BRUT TRADITION 香檳 現特價$185 (Ztore截圖) 1. CHAMPAGNE CHAPUY—BRUT TRADITION 香檳 原價$342 現特價$185 來自法國嘅Chapuy家族已經擁有超過一個多世紀嘅釀酒歷史，Chapuy香檳仲屢次獲得國際獎項認証，品質絕對有保証。而呢款 Brut Tradition 喺2018年更成為日本航空專門為頭等乘客提供嘅指定香檳！Chapuy香檳一貫地走輕盈、清新風格；酒身輕盈非常易入口，酒中帶有清新嘅花味、果味及蜜糖味，啱晒同閏蜜聚會時小斟一杯，微醺之選！ 👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

🔻燭光晚餐之選🔻

🔻打邊爐之選🔻

寶迪嘉—莫斯卡托汽泡酒 現特價$105 (Ztore截圖) 3. 寶迪嘉—莫斯卡托汽泡酒 原價$158 現特價$105 寶迪嘉莫斯卡托汽泡酒採用「MOSCATO」白葡萄釀製而成，產自義大利維內多（Veneto）中部，呢個地方以盛產玫瑰聞名，每當玫瑰花盛開時，蜜蜂會將採集到嘅花蜜帶到去鄰近葡萄園。因此莫斯卡托汽泡酒酒中就帶有淡淡玫瑰花香味，仲有一絲清新嘅蘋果甜味。小貼士：先將汽泡酒放入雪櫃冰鎮一下，飲落口冰冰涼涼，超級消暑，啱晒一大班朋友開Party時助興！ 👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

以上 3 款酒全部都喺Ztore有得買喇！𠵱家Ztore仲做緊「飲勝‧咁至醒」活動，無論係紅酒、白酒、香檳、玫瑰酒、香檳、果酒、汽泡酒統統都有折！

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