嚴選5大火鍋湯底包 喺屋企都可以品嚐到地道重慶麻辣火鍋！

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秋風起，又到咗打邊爐嘅季節！秋冬天最適合就係一大班朋友一齊圍住熱氣騰騰嘅火鍋大快朵頤！邊個話想食地道麻辣火鍋一定要返大陸㗎？其實你只需要有一個真材實料嘅火鍋湯底包，喺屋企都可以隨時隨地開麻辣火鍋Party！小編就為大家喺淘寶上物色咗 5 款人氣品牌火鍋底料，如果你都係一位無辣不歡嘅吃貨，咁就一定要睇埋落去喇！

1. 【海底撈新品】上湯酸菜魚火鍋底料湯 ￥16.9

海底撈係內地非常出名嘅連鎖火鍋店，可以稱得上係內地火鍋業界嘅「龍頭」。相信大家都聽聞過呢間餐廳，事關佢唔單止食物出色，就連服務都十分周到，簡直係帶畀客人「皇帝級式享受」。曾經海底撈係唔少香港人返大陸嘅原因，但礙於最近唔太方便返大陸，如果你同小編一樣都心心念念住海底撈，不妨試試淘個湯底包，自己DIY喇！呢款上湯酸菜魚湯底包係海底撈嘅新品，內裡嘅酸菜聲稱腌足180日，酸菜味道又鮮又濃，保証真材實料！大家可以先品嘗酸菜魚，食晒魚之後再按自己喜好加入各種配菜打邊爐！

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2. 【海底撈新品】鮮辣酸爽魚火鍋底料 ￥16.9

第二款推薦嘅火鍋湯底包都係由「海底撈」出品嘅新品，呢款鮮辣酸爽魚火鍋湯底包就啱晒各位無辣不歡嘅吃貨們喇！鮮辣酸爽魚湯底包甄選產自四川泡菜，配料仲有泡辣椒，口感上酸中帶辣，超級開胃！ 如果怕唔夠辣的話，建議可以搭配埋海底撈自家香辣火鍋蘸料，會更加惹味喔～

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3. 【海底撈】醇香牛油火鍋底料 ￥9.9

既然介紹得海底撈，又點可以不提海底撈嘅皇牌湯底—醇香牛油麻辣湯底！海底撈嘅麻辣湯底又分清油及牛油兩個版本，如果你係非常食得辣就一定要試試牛油麻辣湯底。呢款牛油麻辣湯底包絕對係海底撈眾多湯底包入面最出色、最無可挑剔、最刺激味蕾嘅一款！而且湯底料係用咗 4 小時慢火熬製，麻辣得嚟帶有牛油香味；湯底包嘅花椒量亦剛剛好，啱晒大眾口味。

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4. 名揚 牛油微辣火鍋底料 ￥29.8

名揚火鍋底料係內地都係非常出名，喺各大超級市場上面都會見到佢嘅蹤影。名揚火鍋湯底賣點在於全程手工製作，完全不含添加防腐劑，仲通過埋美國FDA認証，絕對可以食得安心又放心。而且名揚火鍋湯底喺小紅書上熱度都極高，皆因大量網民都覺得佢同地道重慶火鍋味道一樣，夠麻夠辣夠香！除咗可以煮火鍋以外，仲可以一物多用，例如煮麻辣香鍋、麵、麻婆豆腐、麻辣燙、水煮魚等各式各樣嘅麻辣菜式。相信小編，廚房絕對需要一個如此百搭嘅調料包！

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5. 【小龍坎】牛油火鍋底料 ￥29.8

「小龍坎」都係內地連鎖火鍋店品牌之一，喺內地已經有超過1000間分店，受歡迎程度絕不亞於海底撈，唔少Youtuber都有拍片介紹過㗎！呢款牛油火鍋底料用古法炒製，完美還原四川經典麻辣火鍋口味。而且呢款底料仲貼心地推出四粒裝，一粒底料既分量啱啱好夠一個人食，以後一個小獨毒都可以打邊爐喇！

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以上 5 款火鍋湯底包全部都喺天貓超市有得買，想挑選更多唔同牌子嘅湯底包就即刻上去天貓超市逛逛喇！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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