入門級車手必備 5大必買汽車用品！

網購攻略 網購攻略

買車容易，但係打理架車都需要好多功夫㗎！今日小編就介紹啲入門級嘅汽車用品畀大家啦！一定啱晒你嘅需要！

1. 小米70邁高清行車記錄儀 ¥189起 (原價¥528)

揸車又點少得一個全能嘅車cam呢，小米70邁高清行車記錄儀，1080P全高清錄像，仲有夜視功能，即使喺微弱光線下畫面都可以清晰可見。最方便就係可以透過手機APP，實時觀看拍攝畫面，查閱番已錄影嘅影像亦好方便。而且小米70邁高清行車記錄儀仲有語音控制功能，只要講出指令「我要錄像」﹑「關閉錄音」﹑「我要拍照」等等，都可以透過語音功能控制。

立即購買送你即減¥10現金券！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 4 + 3 + 2

2. 汽車專用迷你無線吸塵器車 ¥29起 (原價¥199)

平日車箱裡面嘅清潔真係好少打理，但係有咗呢個無線吸塵器就方便好多喇！無論係罅隙灰塵﹑垃圾﹑液體等等，都可以利用呢個迷你吸塵器一一打掃乾淨。購買時會包含罅隙吸嘴﹑毛刷吸嘴，以及加長軟管，以應付唔同場景需要。而且呢個吸塵器除咗可以放喺車度用之餘，喺屋企用嚟吸吓沙發﹑牆角等等都得，實用性十分高。

立即購買送你即減¥10現金券！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 2

3. 汽車除塵清潔撣子 ¥9.9起 (原價¥57起)

相信好多人都唔會成日拎架車去洗，特別係香港夏日又成日落雨，所以有時都係自己打掃吓架車就算！利用呢個除塵清潔撣子清潔架車表面就方便得多喇，把手仲可以伸縮，以後自己洗車就可以輕鬆啲喇～ 刷頭用舊咗仲可以拆卸替換。

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

+ 5 + 4 + 3

4. 汽車專用絲圈可裁剪腳墊 ¥83起 (原價¥280起)

架車個地墊用舊咗但係又唔想洗一大筆錢出去畀人整？上淘寶買訂製嘅汽車腳墊就得啦！地墊有多種顏色可以揀，利用環保物料製造，耐用防滑而且容易打理。而且連車尾箱嘅墊都可以訂製。只需要同客服溝通，提供你車嘅型號，同所需嘅呎吋﹑顏色，咁就以㗎喇！

立即購買送你即減¥5現金券！

👉按此領券購買兼額外賺01積分👈

+ 4 + 3 + 2

5. 汽車專用香薰 ￥58 (原價￥139)

唔想自己架愛車成日有陣焗住嘅味，咁就一定要有個香薰擺喺車喇！而且上車時聞到一陣清新香味，坐都坐得舒服啲！呢個香薰外形嘅設計超有時尚感，而且利用進口香料，天然植物萃取，零酒精，唔會對身體有害。利用納米技術注塑嘅香膏仲可以令香氣更持久。可以選擇香片或精油加香片套裝，精油加香片的話耐用程度則較高。最犀利就係香味嘅濃度仲可以自由調節，應付唔同人嘅需要。

👉按此經「一網打盡」購買額外賺01積分👈

以上介紹嘅汽車產品全部都好實用，而且價錢好實惠㗎，快啲入手呢5樣小幫手打理愛車啦！咁樣揸車先可以放心又舒服！

(產品資料以最新官方發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈