新手老手都啱用! 成為時尚Yoga Girl必備的4款瑜伽用品!

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減肥可以話係各位女生們畢生嘅工作！為咗擁有凹凸有致嘅魔鬼身材，除咗要勤力做帶氧運動燃燒脂肪，好多女生都會雙管齊下同時做埋瑜伽！如果想喺屋企輕鬆練出柔軟又冇贅肉嘅好身材，大家要有恆心之餘，亦都要記得準備好以下幾樣瑜伽專用嘅用品！

1. 青鳥專業顯瘦瑜伽服套裝 ￥169起

作為一名時尚女生，着上一套美觀又舒適嘅瑜伽服絕對係會令運動動力大大提升！挑選瑜伽服時，除咗款式要合自己心水，仲要考慮埋舒適度同方唔方便郁動。

青鳥嘅瑜伽套裝就正正係兩者兼備喇！bra top背後嘅縷空設計相當特別，同時亦都有美背嘅作用，咁簡約大方嘅款式，就算着去gym room或者落街跑步都冇問題！材質上使用咗一般運動服常用嘅透氣嘅物料，即使出汗後都可以keep住乾爽，加上非常有彈性同襟磨嘅質地，就算幾高難度嘅動作都應付得到！怕暴露嘅姊妹們亦都可以選擇一set三件嘅套裝，上衣用咗立體剪裁設計，着上去好顯瘦！

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2. 悅步天然橡膠防滑瑜伽墊 ￥65

靚衫固然重要，但做瑜伽時最唔少得嘅一定就係瑜伽墊！買瑜伽墊時，大家最重要留意墊嘅尺寸，理想嘅瑜伽墊size係要長過自己嘅身高，寬度需要比自己膊頭闊少少。

悦步瑜伽墊嘅尺寸絕對係適合大部分身形嘅女生使用，而厚度就選用咗新手同老手都啱用嘅5mm，回彈度同舒適度都剛剛好，而最特別嘅係瑜伽墊上面係印有balance line，如果各位瑜伽新手成日苦惱自己嘅手腳位置放得啱唔啱，就可以使用墊上印有嘅底線、中心線、45度線黎輔助自己嘅動作，對新手嚟講簡直就係福音！

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3. SIGEDN加厚防爆瘦身減肥瑜伽球 ￥25起

瑜伽需要手腳並用，真係少啲平衡力都唔得！瑜伽球唔單止可以訓練平衡力，仲可以鍛練腹部嘅肌肉群，幫手燃燒脂肪，同時亦都可以矯正姿態同埋改善腰酸背痛，真係用途多多！呢款瑜伽球有加厚嘅磨砂外壁，抗壓同防滑力強，特別安全，無論係用嚟拉筋定做核心訓練都唔驚會受傷。瑜伽球有3個size可以選擇，適合唔同高度嘅朋友使用！

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4. 後彎利器瑜伽輪 ￥68.6起

瑜伽好講求柔軟度，如果大家平時坐開office，坐到腰骨硬晒而做唔到好多動作，咁就需要一個瑜伽輪幫幫手喇！呢個瑜伽輪嘅外層使用咗有回彈力嘅TPE材質，6mm嘅厚度可以緩衝長時間使用而產生嘅不適感，同時亦都有防滑嘅作用，可以輔助大家做唔同動作之餘，仲可以改善駝背同埋放鬆繃緊嘅肌肉！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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