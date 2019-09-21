超抵兒童玩具推介！從小培養小朋友腦部發展+手指靈活性！

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小朋友大得咁快，玩具買吓買吓又堆滿喺屋企，小朋友好快又玩厭，有時都覺得幾嘥錢！所以今日小編就介紹啲價錢比較平，同埋實用性高嘅兒童玩具畀各位爸爸媽媽啦！

1. 嬰兒童串珠益智玩具 ¥18.8起 (原價¥59)

串珠玩具有效開發小朋友嘅邏輯思維能力同空間思維能力，有助小朋腦部發展同思維成長！所以串珠玩具適合1至3歲嘅孩童玩，可以畀小朋友腦部發展早期鍛鍊，培養基礎數學概念，更可以訓練小朋友手指嘅靈活性。

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2. 兒童多功能牆積木拼裝桌 ¥29起 (原價¥98起)

呢個積木桌功能性極高，設計十分新穎，因為除咗可以用嚟砌積木之餘，仲可以當普通書枱！枱面有兩面設計，只要翻轉佢就可以由一張普通書枱變成一張可以砌積木嘅枱。而且呢張多功能書枱仲有收納空間，可以將書本，或者玩具收納喺入面，超級實用。

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3. 兒童大顆粒積木玩具 ¥7.9起 原價¥13

如果對書枱冇需要的話，可以直接以呢個超抵¥7.9嘅價錢買一箱積木返去畀小朋友慢慢砌！啱晒幾個小朋友一齊玩。積木嘅造型仲十分百變，有車輪形狀，方便小朋友砌唔同造型嘅卡車～

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4. 兒童益智動物拼圖 ¥14.9起 (原價¥89)

無論係男仔女仔都一定啱玩拼圖！呢個益智兒童拼圖有多種款式可以揀，例如動物﹑蔬菜﹑水果﹑職業等，除咗可以訓練小朋友集中力，仲可以作教材教導小朋友認辨能力，甚至可以訓練認字同發音！而且以呢種拼圖作教材仲可以促進小朋友同家長之間嘅親子互動，實在有好大裨益！

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5. 兒童仿真煮飯仔廚房玩具套裝 ¥35.8起

煮飯仔玩具就啱晒女孩子玩喇，呢個廚房玩具仿真度仲要十分逼真，電磁爐有逼真聲光設計，撳掣開着之後會發出燈光，仲有4個火力可以調節，「烹煮」時仲會因應唔同烹煮方法發出「噼噼啪啪」聲，可以選擇「煮飯」或者「爆炒」超級過癮！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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