NIKE.COM減價必搶! 減價產品低至5折 買滿2件即享8折(內附優惠碼)

網購攻略 網購攻略

秋天將至，又係時候要幫衣櫃大手入貨，為秋季做好準備喇！𠵱家 NIKE.COM 推出秋季限定優惠，只要於NIKE.COM購買2件或以上活動產品即可享有 8 折優惠；仲有大量減價產品低至5折起，當中包括波鞋、拖鞋、服飾、童裝等等都做緊大減價！如果選購已有折扣嘅產品，更可以享有折上折優惠。各位NIKE粉絲記得要把握機會，千祈唔好錯過啊！

👉NIKE.COM傳送門👈

NIKE.COM 秋季優惠限時，由即日 2019年9月20日10:00AM 起至 2019年10月7日23:59PM，只要選購 2 件或以上指定產品，結帳時於「優惠編號折扣」一欄輸入優惠碼【FA19SALE】，即可享有 8 折優惠！如果喺 9 月21 日23:59PM 前購買指定產品滿HK$899或以上，更可獲得限量版涼感毛巾套裝一份（內含收納膠樽及涼感毛巾各一份）。今次優惠咁豐富，小編已經幫大家挑選咗10樣必買抵買產品！

🔽即刻拉落去睇必買推薦🔽

1. NIKE AIR 女子背心 原價HK$259 現特價HK$199

👉按此購買👈

2. NIKE F.C. 女子長袖足球上衣 原價HK$599 現特價HK$419

👉按此購買👈

3. NIKE SPORTSWEAR WINDRUNNER Cargo 女子外套 原價HK$799 現特價HK$639

👉按此購買👈

4. NIKE INDY 女子輕度支撐運動內衣 原價HK$299 現特價HK$239

👉按此購買👈

5. NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT 3 女子運動鞋 原價HK$1,599 現特價HK$1,279

+ 2

👉按此購買👈

6. NIKE SPORTSWEAR Swoosh 女子梭織長褲 HK$499

👉按此購買👈

7. NIKE SPORTSWEAR 男子梭織長褲 原價HK$599 現特價HK$479

👉按此購買👈

8. GIANNIS 男子籃球外套 原價HK$749 現特價HK$599

👉按此購買👈

9. NIKE ACG 男子馬甲 HK$999

+ 4 + 3 + 2

👉按此購買👈

10. NIKE SPORTSWEAR SWOOSH 男子梭織長褲 HK$699

👉按此購買👈

以上產品只要買滿 2 件或以上並輸入優惠碼【FA19SALE】即可再享有額外 8 折優惠！

事不宜遲，即刻click入下面連結前往 NIKE.COM 挑選你嘅心水貨品喇💗！

👉NIKE.COM傳送門👈

查閱秋季限定優惠活動條款詳情，請按此連結。

(活動及產品資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈