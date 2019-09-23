《本週之最》第１位：鐳射投影虛擬鍵盤 震撼價¥184起！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位： 鐳射投影虛擬鍵盤

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位：鐳射投影虛擬鍵盤 電腦手機通用 ¥184起 (原價¥945起)

有冇諗過手機只要加上一個鍵盤，就可以立即升級成為一部超輕便手提電腦？鍾意黑科技嘅你一定要試試呢個鐳射投影虛擬鍵盤！因為𠵱家只需要一個迷你鍵盤投影機，就可以隨時隨地輕鬆將手機變成手提電腦！只要將鍵盤嘅影像投射到枱面，喺虛擬鍵盤上面打字，透過多點識別功能，就可以好似普通嘅鍵盤一樣，輕鬆打字。成件事感覺真係十分先進發達，完全係體現到科技嘅進化！

以後出街如果想處理公事，或者打機，手機畫面太細好難控制，咁就可以用呢個投影虛擬鍵盤喇！投影機好迷你，體積大約係一部手機嘅大小，帶出街相當方便。而且呢個投影機仲可以變成移動充電儀，隨時幫你嘅手機或者其他電子器材充電！

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2. 英國SLICK GORILLA頭髮造型蓬鬆粉 ¥113 (原價¥198)

Slick Gorilla來自英國，佢哋呢個髮型蓬鬆粉最近超級流行，可以話係專屬懶人的造型神器！呢個蓬鬆粉利用天然成份製造，無人工化學物質，唔會傷髮質，可以令到頭髮有自然嘅蓬鬆感。利用蓬鬆粉可以吸收頭皮同頭髮上多餘嘅皮脂，令頭皮保持清爽乾淨，唔再好似傳統嘅髮泥用完有油頭感覺。

使用方法好簡單，只需要將蓬鬆粉撒喺頭髮需要蓬鬆嘅地方，再用手掌來回搓出想要嘅造型，唔需要風筒都可以達到頭髮蓬鬆嘅效果，最後可以利用定型噴霧加固定型。

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3. KZ ZS10 pro入耳式耳機 ¥268 (原價¥288)

KZ ZS10 pro耳機利用二代雙磁動圈單元，比普通單磁動圈電聲效率明顯提升，可以重現強勁低音，還原低頻細節。只要配合藍牙模塊，就可以變成一個藍牙耳機。

耳機嘅結構根據人體工學耳蝸大數據設計，以科學化角度入耳，尤如為耳仔訂製一樣，貼合你嘅耳廓，即使進行劇烈運動時，都唔會輕易掉落。耳機嘅外型設計十分有時尚感，以銀色為主色，上面帶有顏色幾何線條嘅pattern，有多種顏色可以選擇，包括藍色﹑黃色﹑紫色等。

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4. Deerma德爾瑪家用手持式吸塵器DX700 ¥219 (原價¥2197)

Deerma德爾瑪手持式吸塵器可以換上特定吸刷，立即變成除蟎儀，可以深層清潔床褥，吸走塵蟎。吸塵器內置三層過濾，第一重先透過側旋風隔離塵埃，過濾空氣；第二重則透過濾棉防塵之餘亦可降低使用時噪音；第三重能淨化空氣。

Deerma德爾瑪手持式吸塵器利用雙環形排氣，均勻快速，使用時可以更呵護機器，減低損耗。而且吸塵器體積十分輕盈，可以直立式靠牆放好，收納時唔會佔地方。

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5. 旅行行李隨身輕便分裝袋 ¥73.3 (原價¥78.3)

呢個行李袋設有行李箱固定帶，方便你直接將行李袋套喺行李箱嘅拉杆上面，咁拉行李時就輕鬆得多。行李袋內置固定帶，咁就可以將物品收納整齊，防止物品散亂。

呢個行李袋犀利之處就係佢嘅收納容量相當之大，可以拉起成為一個掛起嘅「置物架」，完全係你嘅旅行移動衣櫃！以後有咗佢去旅行就方便得多啦，去到酒店可以直接將成個行李袋掛起，唔會整亂物品之餘又可以輕鬆搵到需要嘅衣物。

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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