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零食店雖然周街都係，但當中嘅零食相信大家都已經見慣食慣，若然吃貨們偶然想試吓新野，咁就要試吓網購最新款零食喇！最近就俾小編發現到一間好有趣嘅網上零食店，除咗不時會引入其他國家嘅人氣零食，仲有神秘零食盒，以及零食提案嘅玩法，自問無零食不歡嘅吃貨們必定要試試！

（上倉胃子網站截圖）

上倉胃子係一間新概念網上零食店，皆因佢唔單止會為大家搜羅嚟自世界各地好食、新奇、意想不到、搞怪嘅零食，大家仲可以自行喺網站提交你嘅心水零食，然後由胃食專員幫你捐窿捐罅搜羅，成事後就會喺網站集合一班吃貨們齊齊團購！

有好多吃貨們都喺呢度搵番好多以前食過，但喺香港搵唔到嘅零食㗎！

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👇小編重點推介👇

填飽胃子箱 HKD150 (原價HKD180)

今次小編最有興趣嘅就係呢款神秘零食盒，一盒入面集齊咗多款同一主題嘅零食，如果試完覺得驚喜，下個月就可以再入手另一款主題零食盒，月月新款，保證唔會食悶你！正所謂越肥嘅野越好食，今個9月主打嘅高卡爆錶盒就為各位吃貨們集齊8款極邪惡嘅高卡零食，煲住劇嚟食簡直快活過神仙！

雖然零食嘅款式已經一早固定，但並不代表吃貨們冇得選擇，因為上倉胃子每個月都會放出兩個零食箱嘅主題畀各位投票，大家記得要好好運用手上嗰一票！

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最後又到大家必需要注意嘅收貨與運送問題：

1. 上倉胃子買一件都照出貨

2. 落單後，最快兩個頭鐘可以去門市自取零食

3. 買滿HKD$200，即可以免運費送貨上們

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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