【萬聖節2019】 5 套樂天最特別Cosplay服裝，助你成為全場焦點！

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哈哈哈佬Win～踏入10月份，又到一年一度嘅萬聖節喇！最令人興奮嘅莫過於就是Cosplay角色扮演環節，同三五知己一齊花心思Cosplay唔同造型，扮鬼扮馬！但係諗扮演咩角色真係一個世紀大難題！所以，小編為大家整理咗 5 套最特別萬聖節服裝。若果你都毫無頭緒，但又想喺今個萬聖節Party上突圍而出，成為全場焦點的話，咁就要即刻睇埋落去喇！

以下 5 套萬聖節服裝咩Style都有，無論你係想扮迪士尼角色、電影角色定係搞笑角色都冇難道。𠵱家只要上日本樂天市場全球官網就可以網購得到，每一套裝束全部HKD$200 - HKD$400 就有交易喇！

1. 茉莉公主 HK$ 239.91

自從《阿拉丁》真人版電影上映後，電影入面嘅女主角茉莉公主馬上掀起一股Cosplay風潮。而呢套茉莉公主裝就做得似模似樣啦，係細節位上都落足心思，同電影入面嘅戲服相似度高達90%㗎！若果再化番個茉莉公主仿妝，相似度飆升至100%！各位姊妹快啲趁今次萬聖節嘅機會，一圓成為公主嘅夢想喇！

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2. 神燈精靈 HK$ 402.53

有茉莉公主又點可以少得《阿拉丁》電影入面最重要嘅靈魂角色「神燈精靈」呢？呢套神燈服裝採有具光澤感嘅絲綢面料製作而成，淨係睇相都覺得好高質。啱晒同朋友或女朋友一齊cosplay阿拉丁電影入面嘅角色！着咗佢，再搽番個藍色粉底，全場焦點仲唔係你？！

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3. 鬼修女 HK$ 281.77

話明萬聖節，當然少不了扮演恐怖造型嚇嚇人喇！但係扮鬼都唔容易，又要花好耐時間化特效妝，諗到都覺得麻煩。若果你都係一位懶人，咁呢套鬼修女服裝就啱晒你喇！呢套服裝真係設計得非常專業，同《鬼修女》電影入面嘅戲服做到近乎一模一樣！只要着上佢，再搽番個超級蒼白嘅底妝，詭異度瞬間爆登！

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4. 富士山 HK$ 229.59

日本人嘅創作力量同幻想真係會嚇你一跳！角色扮演就見得多，但扮演死物你又見過未呢？呢套富士山造型夠晒奇怪又無厘頭，最重要係仲一定唔會同人撞衫𠻹！如果你都想成為全場最獨一無二嘅焦點，咁就即刻入手呢套喇！

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5. 日式和尚 HK$ 284.7

萬聖節變裝派對上，扮演鬼怪嚇人角色絕對係主流，但如果喺呢個時候你選擇扮演一個完全格格不入嘅角色，全場最矚目嘅人仲唔係你？呢套日式和尚套裝真係超值，唔使$300就有齊和服、袈裟、下身裙，如果想要扮演得更專業，不妨買多個木魚或彿珠鏈，記得仲要念埋經啊！

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日本樂天全球官網仲有各式各樣嘅Cosplay服裝畀你揀，即刻上去搵搵靈感喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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