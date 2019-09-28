Clinique官網獨家優惠：花花胭脂「買2得3」平均1個胭脂只需$127

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若果要細數近兩年討論度最高嘅胭脂，咁就必定非Clinique「花花胭脂」莫屬。不論係日本、韓國、台灣嘅姊妹都瘋搶，簡直俘虜咗無數少女嘅歡心，「花花胭脂」剛上市時，幾款熱門色號更一度賣到大缺貨！不過各位姊妹們請放心，𠵱家只要上Clinique官網就可以買齊所有色號。近日Clinique仲推出官網獨家「買2得3」優惠，只要畀兩個胭脂嘅價錢就可以買到三個胭脂，除番開平均一個胭脂只需 $127，即係足足打咗個 7 折啊！

Clinique 花花胭脂買2得3 (Clinique官網截圖)

Clinique 花之戀光感胭脂，又稱「花花胭脂」，粉質幼細順滑，上臉後零粉感，可以輕易打造自然光澤紅潤感，無論係持久度定粉質細膩度都無可挑剔。Clinique官網上總共有 19 個色號，每一隻顏色都各具特色，真係靚到唔識揀啊！所以小編就幫大家盤點咗以下 6 款必買大熱色號，有選擇困難症嘅姊妹唔使再左諗右諗喇，跟住小編嘅推薦入貨喇！

1. Baby Marble Pop

Baby Marble Pop係今年9月推出嘅亞洲限定新色，將Melon Pop及Pansy Pop兩大經典顏色合二為一，顏色係屬於既顯白又顯好氣色嘅薰衣草紫，黃皮姊妹都可以輕鬆駕馭喔！

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+ 5 + 4 + 3

2. Nude Pop

最近除咗流行奶茶色穿搭外，奶茶色妝容都好Hit㗎！Nude Pop就係淡淡嘅奶茶杏色，絕對係日常必備胭脂！無論係化濃妝定淡妝都襯得到。而且顏色自然，就算係新手都唔怕落手太重會變僵屍！

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+ 5 + 4 + 3

3. Melon Pop

Melon Pop由花花胭脂啱啱推出就已經係大熱色，更一度賣斷貨3個月！如果實在揀唔到買咩顏色，不妨就由Melon Pop入手，Melon Pop係珊瑚橙色，百搭又顯好氣色，咩膚色嘅姊妹用都唔會出錯！

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4. Ballerina Pop

Ballerina Pop係眾多個色號入面最「白」嘅顏色，比Nude Pop更淺色更自然。顏色係冷調粉紫色，搽上臉有提亮效果，啱晒皮膚白白嘅姊妹用！

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5. Fig Pop

Fig Pop係秋冬天必備嘅土色系胭脂，顏色係帶點橙調嘅無花果色，上臉妝感超級自然，望落就好似係由皮膚底層透出嚟嘅好氣色！

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6. Cola Pop

強烈推薦Cola Pop畀所有健康膚色嘅姊妹！Cola Pop係眾多色號入面最深色，而且顯色度特別出色嘅一款。所以上妝時要留意番用量千萬唔好拎得太多，只需要搽小小就有自然血色感，仲自帶修容效果𠻹！

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+ 3 + 2

睇完咁多試色圖，係咪已經被Clinique「花花胭脂」攻陷呢？「買2得3」優惠限時，事不宜遲，即刻click入下面連結前往Clinique官網搶購喇！

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購買方法：只要將任何3款花花胭脂加入購物袋，系統將會自動顯示此優惠。

(產品資料以官方最新發佈為準)

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