《本週之最》第１位：家用電動發熱刮痧儀 震撼價¥308！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位：家用電動發熱刮痧儀

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位：家用電動發熱刮痧儀 震撼價¥308 (原價¥398)

刮痧為中國民間流傳傳統療法，一般合按摩油或者保濕霜，於病人身體施治部位上順序重複刮動，而刮痧後有啲病人會感到局部或全身輕鬆、舒適、胸腹開暢、病患症狀消失等，其原理在於人體應對疼痛刺激分泌出安多酚。

平日可能好多人鍾意揼骨時順便刮痧，可以將身體嘅毒素排出嚟。有冇諗過𠵱家喺屋企都可以自己刮痧呢！今次推介呢部家用電動發熱刮痧儀可以隨意調節吸力，智能恆溫加熱，仲有時間調節。女士們仲可以用嚟喺腹部來回按摩，可以做到暖宮，調理身體嘅作用。呢部刮疹儀將中國療法與科技結合，儀品帶有強勁動力，有持續穩定嘅真空吸力。而且無線設計，使用時十分方便。

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第２位：梵歌納懶人甩脂機家用減肥神器 震撼價¥298 (原價¥3988)

梵歌納呢部家用減肥神器甩脂機絕對啱晒各位鍾意喺屋企做運動嘅女士，具有99檔可以調節力度，利用機器嘅震動，可以幫助運動時加速燃燒脂肪減肥，而且仲可以訓練到平衡力。

利用甩脂機可以做各種瑜伽動作，無論係企上去定係坐上去，都一樣可以。一共有三種模式可以選擇，包括奔跑﹑慢跑﹑步行。平日放工返到屋企好攰又唔想去gym房做運動，有咗呢部機就啱晒喇，揀啱模式同樣可以有跑步嘅感覺。以後一路喺屋企煲劇一路做運動都冇難度！

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第３位：梵歌納筋膜肌肉放鬆電動按摩槍 震撼價¥158 (原價¥3988)

長時間喺辦公室工作，日日對住部電腦坐足全日，都一定成日肩頸膀痛，而有做開運動嘅都一定試過肌肉疲勞，酸痛感覺去到第二日都揮之不去。𠵱家可以唔使再擔心呢個問題喇！因為只需要用震撼價¥158就可以帶德國品牌筋膜肌肉放鬆電動按摩槍返屋企，幫你肌肉放鬆﹑按摩﹑塑型，甚至可以幫你減脂！無論你有肌肉僵硬﹑肩椎勞損﹑腰酸背痛，定係單純的肥！𠵱個按摩槍都可以照顧到你嘅需要！

梵歌納筋膜肌肉放鬆電動按摩槍可選至尊款，9800轉數，包含6個按摩頭，照顧不同肌肉部位嘅需要。按摩槍嘅純物理高頻振動更可以幫助快速燃燒脂肪，幫助女士們瘦手臂﹑腿﹑腰腹等地方。德國品牌，有品質保證，而且價錢吸引！一枝按摩槍已經可以幫你做到分解乳酸﹑深層按摩﹑塑形等，可以解決咁多需要！

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第４位：全身肩部頸椎多功能按摩墊 震撼價¥138起(原價¥599)

好多人都會覺得一部按摩椅佔屋企太多空間，咁按摩墊就啱晒你喇！可以照顧到你疲倦肌肉嘅需要，而且唔會佔地方。介紹你哋呢張全身肩部頸椎多功能按摩墊，可以全身包裹震動，更可以配合腿部全包裹按摩；具有恆溫熱敷按摩功能，而且全墊仲可以拆分使用，方便你坐或者躺臥時唔同需要。

配合腿部全包裹按摩墊，內置滾輪刮痧，可以漸進均勻按壓，釋放雙腿酸脹壓力。而且坐墊仲可以自由升降，可因應唔同身高而調節，一張坐墊，全家人嘅恩物！

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第５位：膝蓋關節護理電熱按摩儀 震撼價¥448起(原價¥1380)

父母或者其他屋企人年紀大咗，好容易就有關節痛，特別係落雨﹑潮濕﹑轉天氣，呢啲日子真係會好辛苦㗎！呢個膝蓋關節護理電熱按摩儀採用四面全包裹設計，左右兩面碳纖維內置發熱，再以震動按摩舒緩膝部疼痛。

使用方法十分簡單，只需要將按摩儀直接套到膝蓋上面，再用自帶嘅魔術貼拉緊貼好，就可以啟動儀器，選擇適合嘅模式就可以開始使用喇！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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