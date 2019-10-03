iPhone 11全城至荀優惠|一網打盡 x eBay獨家買機價 激慳高達$800

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各位果迷引頸期盼已久嘅全新 iPhone 11 系列終於喺9月20號正式公開發售喇！每次Apple推出新iPhone都會引起全球果迷瘋搶，若果你都準備要出新機，請停一停，睇完全文先！皆因小編要公開獨家 iPhone 11 出機優惠，教你慳番高達$800，保証平過市場回收價！想知道邊度可以買到全城至荀嘅iPhone 11 ？即刻睇埋落去喇！

一網打盡 x eBay 獨家「瘋」搶價

𠵱家「一網打盡」與「eBay」攜手合作，推出01會員獨家專享 iPhone 11 買機優惠。由 2019年10月8日12:00 pm 開始搶購，售完即止。只要經「一網打盡」前往「eBay」即可買到全城瘋搶嘅港版行貨 iPhone 11，最多減價高達$700，平過先達回收價，額外仲可以賺埋高達14,000分嘅「01積分」，憑01積分可兌換超過價值 $100 現金禮券，變相足足慳番高達 $800！留意番，今次優惠名額有限，限量只售180部！

🔻五大賣點，話你知點解全城最筍🔻

1.【前所未有必賺】市場回收價額外再減$100-$200！

2.【港版現貨】全新港版行貨現貨，要心儀款式就要準備好，快手搶！

3.【安心結帳】eBay支援Paypal及多款信用卡結帳，任你賺更多信用卡禮遇！

4.【免費送貨】48小時極速出貨，新機搶先用！

5.【獨家派分】高達2倍「01積分」回贈，一次可賺超過價值$100超市禮券！

五大賣點!

今次限量只售180部，先到先得，售完即止！

想要快人一步搶到全城至荀嘅 iPhone 11 就要做足以下準備喇！

🔻搶購 iPhone 11 攻略🔻

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10月6日（星期日）將會正式公開每部售價，想緊貼優惠情報就記得鎖定網購攻略頻道文章、讚好「一網打盡」Facebook專頁 及 Telegram 群組！

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