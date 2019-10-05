【孝子賢孫】重陽節必備祭祖用品 淘寶紙紮元寶原來抵咁多？

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重陽節又到，一班孝子又要準備去登高掃墓喇，仲年輕嘅你可能都唔知有咩用品需要準備，但係紙紮元寶應該都係必須品。有冇諗過祭祖紙紮用品可以喺淘寶買？而且分分鐘價錢仲平過喺香港買一大截！

小編搵咗幾款紙紮元寶同大家分享，不妨問吓屋企人有冇需要買畀先人啦！

1. 祭祀用品 紙紮直升機 只需¥11.9

呢個名為「通往天堂的直升機」，隨直升機附送飛行員。唔敢話像真度好高，但係都幾有噱頭～

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2. 祭祀用品 紙紮寶馬轎車 只需¥35

呢架寶馬同款760Li紙紮轎車都係一個唔錯嘅選擇，長45cm﹑寬20CM﹑高16cm左右，內置司機，先人冇車牌都唔緊要。設計都幾精緻，有BMW嘅經典車頭設計，仿真散熱網同車頭燈，車尾四個排氣喉，車底嘅底盤清晰，而且紙質仲好高質。

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3. 祭祀用品 紙紮立體NIKE運動鞋 只需¥24.9

NIKE同款波鞋，款式仲幾新穎，size就冇得揀喇，顏色就有兩隻，分別係藍色同白色。款式時尚之餘，造工都好精緻，有埋真鞋帶𠻹。

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4. 祭祀用品 紙紮女士名牌包包高踭鞋 只需¥45

名牌包包同高踭鞋相信好多女士們都鍾意，呢個包包皮鞋同款套裝只需¥45，而且仲有得揀LV經典pattern或者GUCCI款式。

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5. 祭祀用品 紙紮兩層花園別墅帶泳池 只需¥44.82

呢個紙紮兩層別墅設計都相當出色，小編最欣賞佢嘅花園茶座，公園入面仲有韆鞦同私人泳池，十分精緻。最特別之處就係佢係模型板塊，所以各位孝子賢孫係要自己落手落腳砌㗎！所以自問對祖宗十分有心嘅你哋，不妨考慮買番間靚靚別墅畀先人。

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其實講到尾都係想盡顯孝心啫，正所謂百行以孝為先，記得珍惜可以同一班親戚﹑屋企人一齊上山祭祖掃墓嘅機會吖。

(產品資料以最新官方發佈為準)

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