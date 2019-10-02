《美食敢死隊》同你食勻世界各地熱門零食！食啫喱可以變瘦？

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睇完阿麻子同馬利奧試食咗咁多零食，係咪好好奇好想食埋一份呢！等小編再同大家介紹一吓佢哋試食嘅幾款零食啦～

佢哋試嘅所有零食都可以喺零食大王買到，買滿$200就可以免費智能櫃自取，或者買滿$300即享免費送貨！最快24小時內就送到㗎喇～

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Max oceans - CHICKEN SKIN ShiChuan Spicy 四川脆炸雞皮 (零食大王截圖) 1. Max oceans - CHICKEN SKIN ShiChuan Spicy 四川脆炸雞皮 兩包特價$16 (原價$22)

呢個「四川」炸雞皮相當有特色，因為其實佢嘅產地其實係泰國🤣 炸魚皮就食得多，炸雞皮呢啲咁肥仔嘅嘢食真係未試過！佢係由知名零食大廠MAX OCEAN出品，係風靡東南亞嘅暢銷零食嚟㗎！可以揀原味或者辣味，小編就覺得辣味過癮好多喇😋 雖然佢叫「炸雞皮」，但其實係烘㗎，食落口感有啲似餅乾咁鬆鬆化化，而且感覺唔會好油膩。

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TORRES 托雷斯 - Selecta caviar potato chip - 魚子醬薯片 (零食大王截圖) 2. TORRES 托雷斯 - Selecta caviar potato chip - 魚子醬薯片 特價$22 (原價$31.5)

呢個魚子醬薯片來自西班牙，TORRES呢個薯片牌子基本上係西班牙無人不曉，佢哋一直堅持採用真正薯仔，透過手工製作嚟帶出獨特口感嘅薯片。而且最好嘅係，呢個薯片係不含防腐劑同添加劑，絕對可以食得放心！呢個魚子醬味道，以矜貴嘅魚子醬香製作，混入薯仔製成薯片，別一番風味。仲有其他口味揀㗎，👉撳入嚟睇埋其他口味啦👈，例如煙燻紅椒粉味﹑火腿味，仲有香檳味𠻹！🤤

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JELEETS 宇治抹茶搖搖啫喱飲品 (零食大王截圖) 3. JELEETS 宇治抹茶搖搖啫喱飲品 特價$28.5 (原價$42)

呢個宇治抹茶搖搖啫喱飲品一聽就知係來自日本，個包裝真係冇得頂，望到都想試吓😳 唔好睇佢倒出嚟核核突突咁，其實入面係一粒粒啫喱嚟㗎！飲之前記得一定要搖勻，咁就可以一邊飲濃郁嘅抹茶同埋品嚐到一粒粒抹茶啫喱喇。身為抹茶控嘅你又點可以錯過？

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BELLY BULLY 低卡飽腹瘦身果汁啫喱 西柚味 (零食大王截圖) 4. BELLY BULLY 低卡飽腹瘦身果汁啫喱 西柚味 10包特價$88 (原價$124)

馬利奧同阿麻子親身試咗呢個瘦身果汁啫喱，有冇覺得佢哋食完即刻瘦咗呢！😙 連Super Junior嘅神童都係食呢個瘦身啫喱減肥㗎！你睇人地一減就輕咗23KG！(當然要配合其他飲食啦) 如果唔鍾意柚子味的話，👉仲有好多其他口味㗎👈，有金柑﹑西瓜，同埋橙味。雖然細細哋一包，但係食完會好有飽腹感，平日忍唔住想食零食嘅時候食佢就啱晒喇，低卡路里，食完飽之餘仲唔會有罪惡感！

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仲有好多其他零食可以選購㗎，係時候要添置吓個零食櫃喇！夾埋同事一齊買送去office超級方便～

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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