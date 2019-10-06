【全城至筍iPhone 11】準備開搶!一網打盡 x eBay獨家價目表流出!

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機會嚟喇飛雲！各位果迷千呼萬喚嘅「一網打盡」x 「eBay」獨家 iPhone 11 價目表終於出爐喇！iPhone11 同 AirPods 2 都有得平，最多減價超過 $700！即刻一齊揭曉所有售價喇！

一網打盡 x eBay 獨家 iPhone 11 優惠！

網購回贈平台「一網打盡」與「eBay」攜手推出 01 會員獨家專享買機優惠，由 2019年10月8日12:00pm 開始搶購，售完即止。只要經「一網打盡」前往「eBay」網購港版行貨 iPhone 11 最高激減 $700，全部平過先達回收價。額外仲可以賺取高達14,000分嘅「01積分」，憑「01積分」可以兌換到價值高達$100超市現金禮券，變相幫你勁慳足足$800！留意番，仲有倒數 2 日！ 2 日！ 2日！2019年10月8日12pm 開始就正式公開搶購喇！

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🙋提提你：AirPods 2 都有得買㗎，仲要勁減高達$400！

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限量發售！今次名額只限180 部，先到先得，售完即止。

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全城至筍價 iPhone 11 並非浪得虛名，小編話你知以下五大賣點！

🔻五大賣點，話你知點解全城最筍🔻

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一網打盡 x eBay 五大賣點！

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