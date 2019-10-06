【哈佬喂又到】小朋友扮鬼扮馬著乜好? 嚴選4款萬聖節COSPLAY服

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一年一度嘅哈佬喂又到喇！萬聖節Party又點止得大人份，好多學校都會趁機舉辦萬聖節Party，俾小朋友扮鬼扮馬放下電，身為家長當然要為小朋友準備好件戰衣，喺佢地大玩特玩之時又可以順道影番輯靚相！之不過比起大人，能夠取得小朋友歡心嘅萬聖節衫絕對唔容易搵，而且下年著唔番亦好浪費！所以小編今次為大家嚴選咗4款淘寶買到嘅激萌萬聖節童裝，各位爸媽買到靚衫之餘又可以錫住個荷包！

1. 愛麗絲夢遊仙境主題 親子男女童服飾 ¥118

小朋友對於職業裝扮未必有興趣，相反童話就能夠令小朋友玩得更加投入！呢款愛麗絲夢遊仙境系列集合咗愛麗絲、妙妙貓、愛爾蘭妖精等多個可愛角色嘅服裝，質料上選用咗唔會起毛粒嘅透氣物料，而且造工毫不馬虎，就連妙妙貓嘅尾巴、愛麗絲嘅頭飾都統統有齊，正所謂臨時演員都係演員，做到足，搶晒FO！

呢個系列除咗童裝之外，亦都有相對應嘅成人款式，尺碼由3歲幼童至成年男性都一應俱全，成家着住同一主題嘅服飾，回頭率一百！

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2. 黑魔后沉睡魔咒主題女童服飾 ¥38起

雖然王子公主仍然係好多小朋友嘅首選造型，但總有啲小朋友係不落俗套，特別鍾情於邪惡又霸氣嘅角色，咁黑魔后呢個主題絕對可以符合大家要求！呢款黑魔后系列服裝由韓國製造，屬於今年萬聖節最新款式，無論係設計定做工都相當細緻，最特別之處係裙內包含可拆式發光裝置，並同時具有發光及閃光兩種燈光模式，即使天黑黑都唔會隱沒喺人群之中，咁就唔怕着咗靚衫又冇人睇到！

呢個系列適合3歲至8歲，身高介乎100cm至130cm女童穿着，款式有貴族女巫，以及沉睡魔咒女巫兩款可選，小朋友想優雅定想霸氣，自由選擇！

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3. MARVEL復仇者主題男童服飾 ¥38起

MARVEL除咗俘虜咗唔少大人嘅心，入面嘅角色更加係好多小朋友嘅偶像！今次推薦呢款復仇者聯盟主題服裝同樣屬於韓國原單款，成個系列共有5個大熱角色，包括美國隊長、雷神、IRON MAN、蜘蛛俠、星爵俾大家任均選擇，所有服裝都會配埋英雄配件，好似雷神呢款就會連埋頭盔同雷神之鎚，大家無需再額外購買，方便得多！部分配件仲會有發光功能，設計非常仔細！

服裝適合3歲至8歲，身高介乎100cm至130cm兒童穿着，部分款式亦有成人款，各位爸爸今次可以同仔仔一齊組番個復仇者聯盟！

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4. 哈利波特主題男童服飾 ¥5起

相信每個小朋友都曾經幻想過自己識得魔法，揸住支魔杖就可以隨心所欲，如果你嘅小朋友都係魔法迷，不妨入手呢套哈利波特服裝，圓下佢地嘅小心願！巫師袍共有4個款式，對應番哈利波特中嘅4個學院，每件都繡上咗學院嘅徽章，大大尖尖嘅袍帽更係跟足電影服裝，還原度極高！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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