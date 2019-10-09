三間淘寶高質情侶裝店鋪推薦！低調地放閃 拒絕老土情侶裝！

撰文：小甘
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談戀愛其實都需要一點儀式感，除了慶祝情人節、聖誕節、紀念日以外，與另一半一起穿情侶裝都是能讓感情升溫的小方法。以下是小編為大家精選的3間淘寶上必買的平價情侶裝店鋪，一起跟另一半穿起來盡情地秀恩愛，大放閃光彈吧！
店鋪一：disoo旗艦店
情侶裝並不代表一定要穿一模一樣的衣服，搭配同款色系、款式、質料、圖案等也可以穿出滿滿的情侶感。如果你也喜歡較低調的情侶裝，那你肯定會喜歡這間店鋪。《disoo旗艦店》走韓系溫柔風格，女裝也有許多裙子的款式，當然運動休閒風的衣服也有。而且價格非常平價親民，平均每件單品價錢都只需要 ¥70 - ¥150。
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店鋪二：MPstudios原創男裝
《MPstudios原創男裝》走復古潮流街頭風格，雖然以售賣男裝為主，但其中有許多上衣款式都有出女裝尺碼。而且他們也有自家的女生Model示範上身效果，小編每次逛這間店鋪都會被女Model的照片燒到！如果你平時也喜歡Oversize和Boyfriend風格穿搭，這間店絕對會買到手軟！
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店鋪三：阿姐家 定制情侣装
《阿姐家 定制情侣装》走韓國小清新風格，在淘寶裡可以稱得上是元老級的情侶裝店鋪，坐擁超過500萬粉絲。衣服款式選擇極多，而且已經有大量秋冬衣服上架，無論是針織衫、衛衣、恤衫、外套都有，男裝和女裝設計上都會有小區別，絕對不是如出一轍的老土情侶裝。
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(以上資料以官方最新發佈為準)
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