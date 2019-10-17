豐澤eShop大激安! 旅行產品低至3折 法國大使26吋行李篋只需$749!

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去旅行可以話係香港人嘅共同嗜好。但係假期呢樣嘢真係買少見少，既然難得請到個悠長假期飛一轉，若果想段旅程不留遺憾，當然要預先做足準備喇！𠵱家豐澤就為各位旅行愛好者推出「旅行產品優惠」，精心挑選咗多款旅行必帶產品，優惠更低至 3 折！搶完平機票、平酒店之餘，記得仲要搶埋以下平價旅遊產品。咁就可以慳番更多Budget，旅行時使到盡喇！

豐澤eShop推出網店限定嘅旅行產品優惠，低至 3 折！無論係漫遊咭、旅遊相機及耳筒、旅遊配件、行李箱及旅行袋，豐澤eShop都一一買得到。優惠期截至2019年10月24日前，要買就要快喇！

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1. 新秀麗 Tileum 69公分/25吋 行李箱 特價$2,040 原價$5,100 （慳足$3,060！）

去旅行當然要帶行李篋喇！而挑選行李篋不外乎就係要夠耐用同實淨，無論點跌點掟點撞都無問題，咁就可以一篋走天下喇！呢款新秀麗Tileum 25吋行李箱容量夠晒大，仲附有TSA密碼鎖。最緊要係𠵱家做緊 4 折，足足平咗$3,060！

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2. 法國大使 26" 4W EXP CABIN TR CASE 特價$749 原價$3,250（慳足$2,501！）

Budget冇咁多嘅朋友就可以考慮入手呢款法國大使26吋行李篋，$800 都唔使就有交易，簡直係物超所值。法國大使行李篋同樣附有TSA密碼鎖，仲有靜音雙輪。唯一缺點係內裡嘅功能間隔唔夠多，不過就勝在性價比夠高！

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3. 佳能 EOS M50 EF-M 15-45mm & EF-M 55-200mm 套裝 無反光鏡可換鏡頭相機 特價$5,990 原價$8,080 （慳足$2,090！）

如果你都想嘗試透過拍Vlog紀錄旅行時嘅一點一滴，不妨試試呢部入門級佳能 EOS M50 可換鏡數碼相機！呢部相機有齊側揭式多角度螢幕，自動對焦及4K攝錄功能。而且小小一部仲有得換鏡頭，影相拍片都唔成問題，攝影初哥必入！

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4. TSL CH-17 掌上型熨斗 特價$269 原價HK$299（慳返$30！）

明明已經摺整齊好件衫先放入篋，但啲衫搭完飛機就變到皺巴巴又成撮梅菜咁，點見人啊！TSL CH-17 掌上型熨斗Size只有半個手掌咁大，帶去旅行就最啱。雖然Size十分迷你，但導熱快，燙直啲衫無難度，橫燙直燙都得㗎！

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