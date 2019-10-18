MyDress終極折上折優惠 夏季單品低至3折 韓國秋冬女裝買2件85折!

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MyDress由2003年創立至今已經引入咗超過200個時裝品牌，當中有唔少係 MyDress 獨家代理嘅日、韓、台品牌。今次終於俾小編捕捉到史上至抵嘅終極折上折優惠。𠵱家購買指定夏季單品優惠低至 3 折，買滿 2 件額外再有 95 折，買 3 件起再有 92 折，買得多平得越多！除咗夏末出清外，購買指定秋冬新品都可享有 92 折， 買滿 2 件或以上仲有 85 折𠻹！內文附有優惠碼，記得睇埋落去喇！

優惠一：夏末終極出清，單件3折起！

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夏末終極出清，單件3折起（MyDress截圖）

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優惠二：秋冬新品優惠

大量韓國秋冬單品已經上架，其中仲有港女最愛嘅韓妹品牌CHUU。𠵱家只要買 1 件就有 92 折，買滿 2 件或以上即享 85 折！

秋冬新品優惠（MyDress截圖）

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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