買零食賺積分！ iHerb健康無負擔零食推介 有機、純素、低卡低糖

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對每個打工仔同學生哥嚟講，零食簡直就好比魔鬼，每當個人吽吽地，個口痕痕地，總係抵受唔住誘惑，四圍出動搵零食，之不過日日咁食都唔係辨法，增磅之餘又搞到個人好唔健康。適逢iHerb最近於《一網打盡》上線，小編今次就為大家網羅5款人人必備嘅健康零食，無論係打工仔、學生哥，定係擔心小朋友健康嘅家長，都必定要買番幾包嚟旁身兼止口痕！

我地以往要搵健康零食往往都要由進口食品店入手，但好彩𠵱家有唔少網上平台都有得賣，就好大家都相當熟悉嘅iHerb，除咗有大量營養補充品，仲有好多外國人氣嘅健康有機小食，以後唔使左搵右搵，只要動動手指，就可以填滿自己嘅零食櫃！

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🔻5大健康無負擔零食之選🔻

1. Yum Earth 有機糖果零食 HK$50.7

Yum Earth係美國第一有機糖果品牌，出產嘅糖果標榜無色素及無人工添加物，100％由天然有機水果提煉製造。當中使用嘅糖漿並非高濃度嘅栗米糖漿，而係濃縮嘅甘蔗汁，有機木薯澱粉糖漿，或者有機米糖漿，相對嚟講比較健康，重點係Yum Earth嘅出品仲不含致敏成份，例如麩質、小麥、乳製品、花生、雞蛋、大豆等等，味道雖然會比一般嘅糖果酸少少，但對健康無害，無論係敏感體質定係小朋友，甚至一歲嘅BB都可以放心食用！

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2. Now Foods 有機生杏仁 HK$95.2

如果喜歡食香口又脆脆地嘅零食，以堅果代替薯片類絕對更健康嘅選擇。Now Foods嘅果仁使用有機原生杏仁，不含人工原料，新鮮烘焙後再立即進行包裝，保留果仁香脆嘅口感，滿足到想食香口野嘅慾望之餘，又唔驚會大量唔健康嘅脂肪。

3. Go Raw有機餅乾 HK$35.6

Go raw嘅餅乾屬於純素餅乾，入面只含有4種原料，椰子，生可可粉，甜棗同芝麻，餅乾入面所有嘅的所有甜味都係嚟自椰子同甜棗，而且不含堅果同麩質，小小一舊已經非常有飽足感，啱晒3點3口痕嘅時候解解饞。

4. Seapoint Farms 乾烤芥末蠶豆 HK$16

Seapoint嘅乾烤蠶豆含有豐富植物蛋白、纖維同大豆能量，比起花生，蠶豆嘅脂肪少70%而蛋白質多40％，而且1/3都只係得130卡路里，加上芥末味重，鍾意食重口野嘅朋友用嚟代替花生絕對係健康得多！

5. Bergin Fruit and Nut Company 土耳其珍寶杏甫乾 HK$86.4

水果乾酸酸甜甜，係唔少女性心目中最佳嘅零食，不過市面上好多果乾都添加咗大量嘅糖分，食得多隨時有反效果，對身體以及皮膚都唔太健康，呢款杏甫乾由土耳其出產，食落唔會太甜太乾，口淡淡時作為小食相當唔錯！

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