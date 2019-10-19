Dyson官網優惠 震撼價入手無線吸塵機 風扇等家電 激慳高達$1000!

每個人都渴望有一個乾淨整齊嘅家，但係每日返工又要OT，收咗工返到屋企仲邊有精力拖地打掃呢？其實你哋缺乏嘅唔單止係時間同體力，更重要係一個幫到手嘅打掃神器——Dyson 無線吸塵機！不過 Dyson 無線吸塵機價錢都唔平，若果你一直都唔捨得買，𠵱家絕對係入手嘅好時機，識得買仲可以慳番足足 $900 咁多！仲有其它皇牌產品都做緊大減價，一齊睇下有咩家電值得入手喇！
持有中銀信用卡嘅用戶有福了，皆因 Dyson網上商店推出以下中銀信用卡獨家兩大優惠，優惠期截至2019年10月31日前！
優惠一：「高達HK$900 現金回贈」
客戶於推廣期內使用合資格信用卡於香港Dyson網上商店購物，可享銀行「高達HK$900 現金回贈」！
優惠一 (Dyson官網截圖)
優惠二：「中銀信用卡獨家優惠產品」
持有中銀信用卡客戶可以獨家優惠價 $5,380 購買Dyson V11™ Absolute+ 無線吸塵機（原價$6,280），埋單時記得輸入埋優惠碼【BOCV11】即可慳足$900！另外仲可以賺取高達$900 現金回贈。
除咗以上兩大優惠，仲有以下家電都有折！
Dyson Pure Hot+Cool™ 三合一風扇暖風空氣清新機 現售$5,960 (Dyson官網截圖)
1. Dyson Pure Hot+Cool™ 三合一風扇暖風空氣清新機 HP04 銀白色
原價: $6,480 現價: $5,960 節省: $520
AM09 風扇暖風機 現價$3,480 (Dyson官網截圖)
2. AM09 風扇暖風機 銀白色
原價: $3,680 現價: $3,480 節省: $200
AM06 風扇 特價$1,980 (Dyson官網截圖)
3. AM06 風扇 銀白色【官網獨家優惠價】
原價: $2,980 特價: $1,980 節省: $1,000
（產品已售罄，有興趣購買記得登記電郵以獲取到貨通知）
挑選好心水產品後，記得用埋中銀信用卡埋單，賺埋高達$900嘅現金回贈啊！
提提你：香港及澳門地區訂單可享免費送貨服務。
*更多活動條款及細則，請參閱 Dyson 官方網站！
(產品資料以官方最新發佈為準)
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