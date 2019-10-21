《本週之最》第１位：Levi's羊毛牛仔男裝外套 只需$565！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

今集《本週之最》小編將會同大家介紹幾款抵買嘅男女裝服飾，唔想錯過任何着數就記得睇到最後喇！

第１位：Levi's Sherpa Jacket Denim Trucker Jackets USD$71.99 (約港幣$565)

Levi's嘅服飾相信都唔使同大家多介紹，但係有時轉季想買衫，但糧尾冇乜budget點算好？小編就發現咗喺eBay都可以買到Levi's嘅服飾，而且價錢仲平好多！呢件羊毛牛仔男裝外套有好多隻顏色揀，一律都係USD$71.99。Levi's官網同款係賣緊USD$128㗎。呢個賣家接受退貨，買到返嚟覺得件貨唔啱自己的話都可以向賣家申請退貨。

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第２位：Champion T-Shirt Men's Script Logo Jersey US $11.96 (約港幣$93.79)

Champion嘅T-Shirt之前興到個個都搵代購喺日本買，而且價錢都唔平。但小編就發現eBay都有佢哋最Classic款嘅T-Shirt喇！有7隻顏色任揀，呢個價錢絕對抵買！不過留意番呢件商品嘅eBay賣家並不接退貨。

第３位：WEGO 女生斜孭手袋 HKD$286.5

想買個平平哋又見得吓人嘅手袋返工粗用？小編就喺日本樂天市場搵到呢個女裝斜孭手袋喇，設計簡單得嚟又帶點時尚感，而且容量剛剛好，放得到銀包電話鎖匙紙巾同遮，已要足夠應付小女生嘅需要！

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第４位：Perenne 手提袋 HKD$310

如果妹豬們想要個更加Lady嘅手袋，Perenne呢款手提袋就啱你喇！14個顏色畀你慢慢揀，其中一款仲係花花pattern，容量大到可以放埋iPad或者任何tablet都可以！

第５位：HARMAN KARDON TRAVELER 多功能便攜式藍牙旅行揚聲器 HKD$399

呢個speaker帶去旅行或者開party時用真係一流！佢內置2500mAH電量足夠支持10小時連續播放音樂，而且仲可以作為移動充電器，播歌嘅同時可以幫你嘅電話充埋電！內置噪音及回音消噪功能，外型輕薄，可以輕鬆帶出街。呢個價錢有二合一嘅功能，實在係又抵又方便！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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