【美食敢死隊】華麗「蟹」逅！江蘇大閘蟹VS北海道大閘蟹大對決！

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秋風一起，終於迎來大閘蟹盛產嘅季節，相信各位吃貨已經磨拳擦掌，準備好要大開「食」戒。但講起大閘蟹，大家都會先諗起陽澄湖，其實大閘蟹並唔係只得陽澄湖有。今次試食專員Mario同貓姐就幫大家搜羅咗分別嚟自江蘇洪澤湖以及北海道石狩川嘅大閘蟹，實行中日兩地大比拼，想知道邊度出產嘅大閘蟹更勝一籌？立即click入上面影片開估喇！

吃貨們係咪已經心癢癢，急不及待要一嚐大閘蟹嘅滋味呢？且慢！即刻睇埋以下中日大閘蟹評比再下決定喇！

俗語有云「九月食圓，十月食尖」，意思係農曆九月適合食雌性大閘蟹，農曆十月就適合食雄性大閘蟹。所以今次Mario同貓姐就挑選咗正值當造期嘅 4 両蟹乸，清蒸烹調，務求可以品嘗到最原始最純粹嘅味道，為大家試到一清二楚！

🦀中國 江蘇洪澤湖大閘蟹🦀

參考價：

公蟹 4兩 $108 / 乸蟹 4兩 $128

江蘇大閘蟹果然係非同凡響，啱啱蒸好出爐就已經聞到誘人嘅味道，整間房都瀰漫住大閘蟹嘅香氣！黃脥膏鮮，令人欲罷不能，試食專員都忍唔住一口接一口食，瞬間消滅一整隻蟹😋。但唯一可惜之處係質量有啲參差，好似貓姐就揀中咗一隻膏肥肉滿嘅大閘蟹；相反Mario就揀咗隻冇乜蟹膏蟹黃嘅蟹。難道食蟹都係需要點運氣？

+ 4 + 3 + 2

🦀日本 北海道石狩川大閘蟹🦀

參考價：

公蟹 4兩 $70 / 乸蟹 4兩 $100

北海道大閘蟹一樣冇得輸！隻隻爆膏！一揭開蟹蓋，滿滿嘅金黃蟹膏已經搶晒眼球，試食專員都忍唔住「嘩」出嚟，驚喜爆登😱！扳開蟹身後，依然都係滿到快要溢出嘅蟹黃蟹膏，蟹黃入口鮮甜香滑，蟹膏結實濃郁，簡直係無「蟹」可擊！唔講唔知，原來北海道嘅環境同氣候係非常適合出產大閘蟹，皆因北海道水質潔淨零污染，令出產嘅蟹肉質更結實、味道更鮮甜。而且氣溫較低，低溫更能刺激體內激素分泌，換言之就有更加多蟹膏蟹黃喇。雖然來自日本但價錢都好親民，抵食之選！😋😋😋

+ 2

正所謂「可以hea的話，不會郁。」其實大閘蟹都可以喺網上買得到㗎！網上落單，翌日送貨，唔使落街，𠵱家只要安坐家中就可以大嘆蟹宴喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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