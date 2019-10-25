專櫃斷色斷貨唔使怕!英國精品平台NET-A-PORTER有齊最Hit手袋款式

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數數手指又到年尾喇，平時唔捨得花錢買名牌，𠵱家係時候買份禮物犒賞一下努力奮鬥咗一年嘅自己。若果你都想以最划算嘅價錢入手今季大熱手袋，不妨上全英國最大型嘅時尚奢侈品網購平台「NET-A-PORTER」逛逛！皆因NET-A-PORTER最近推出咗限時優惠，購買指定秋季系列貨品，輸入優惠碼【22AML】即享額外78折！有咗呢個優惠，分分鐘慳返好幾千蚊㗎。優惠截至10月31日，要買就要快喇！

NET-A-PORTER 售賣各種時尚精品，無論係服裝、鞋履、手袋、配飾、珠寶、內衣，甚至連彩妝品都一應俱全。網上襄括超過350個品牌，當中有不少都係為人熟悉嘅知名奢侈品牌，例如 CHLOÉ、Fendi、Gucci、Loewe、SAINT LAURENT 等等。

有時即使儲到錢都未必買到心頭好，事關好多大熱手袋都好易斷色斷貨。唔通買個手袋都要飛歐洲、搵代購？NO NO NO！大錯特錯喇！其實上NET-A-PORTER都可以搵到大量最Hit手袋，即刻睇睇有咩好買喇！

🔻人氣手袋款式🔻

1. LOEWE Puzzle 紋理皮革迷你單肩包 HK$13,700

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2. GUCCI GG Marmont Camera 絎縫皮革迷你單肩包 HK$8,800

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3. BALENCIAGA Cabas 皮革邊飾帆布小號手提包 HK$9,400

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除咗高端品牌以外，NET-A-PORTER亦搜羅咗多個外國獨立設計師品牌，即使係冇乜Budget嘅小資女都可以中低價入手價廉物美嘅手袋，不論係實用性、款式設計、質量都不亞於大品牌。

🔻小資女中低價位選擇🔻

1. WANDLER Mia 中號皮革手提包 HK$6,300

2. STAUD Shirley 仿鱷魚紋皮革 PVC 手提包 HK$1,378.09

3. YUZEFI Doris 拼色紋理皮革手提包 HK$4,990

+ 4 + 3 + 2

NET-A-PORTER 彩妝品、護膚品都非常齊全，甚至一啲香港尚未進駐嘅品牌，例如PAT MCGRATH LABS 都能夠買得到。以後想買彩妝品就唔使再左撲右撲，唔使再搵代購喇！

🔻外國熱銷彩妝品🔻

*優惠碼【22AML】只適用於指定秋季系列貨品。由於唔係全部產品都啱用，想要78折就真係需要試試喇！

✨網購賺分小貼士✨

由2019年10月3日至10月31日期間，只要經網購回贈平台《一網打盡》前往《NET-A-PORTER》消費，仲可以額外賺取限時雙倍「01積分」。原本回贈倍數為1.4倍，活動期間內回贈倍數為2.8倍，換言之每消費$1就可以賺到2.8分！憑積分可以兌換各種禮品及現金券，例如百老匯電影換票証﹑OK便利店現金券﹑city'super購物禮券、KKday旅遊禮券等等。仲有更多豐富禮品等你發掘。

好喇！咁究竟點樣計算自己將會賺到幾多積分？好簡單！即刻睇睇下面：

假設你喺NET-A-PORTER購買價值$10,000產品，咁你可以得到嘅積分等於：

HK$10,000*2.8

= 28,000 積分

*積分以港幣計算，若在購物中使用不同的貨幣付款，積分回贈數目會因匯率浮動而有所差異 (郵費並不包括在內)

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