NIKE.COM秋冬必睇減價攻略！兩件8折三件75折 滿$1,299即送$300！

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萬眾期待嘅NIKE.COM冬日貨品大減價馬上嚟喇！今次NIKE.COM將會有一連串優惠活動益大家，想知有咩着數同埋點買最抵？時間關係，小編已經好細心咁整合咗今次嘅減價攻略畀大家睇喇！

驚天動地嘅NIKE.COM減價活動將會喺10月23正式開始，並於10月31日完結，約有一個禮拜畀大家去瘋狂掃貨，指定產品兩件8折，三件或上即享75折！

而今次NIKE.COM嘅活動係會員專享㗎！申請做會員要錢？緊係唔使啦！只需要進入NIKE.COM，利用你嘅電郵地址或者手機號碼，就可以申請成為NikePlus會員㗎喇！

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而且即日起至10月31日23:59期間，於NIKE.COM註冊成為新會員，並成功啟動帳戶後，即可獲贈$100購物折扣優惠編號兩個！

＊優惠編號將於啟動帳戶後24小時內發送至你的會員註冊電郵，並可於11月8日23:59前在 NIKE.COM 購買滿 HK$300 使用（Nike 特別版產品、NikeLab、Nike 禮品卡、Apple 產品不能使用優惠編號）。

經已成為NikePlus會員的話，只要購買指定正價產品滿HK$1,299，即可獲贈HK$300優惠編號一個！

立即同大家介紹吓小編睇中嘅items啦💕

👦🏻小編為各位男孩子精心挑選嘅服飾同鞋，希望各位帥哥小鮮肉喜歡😳

1. NIKE N110 D/MS/X 男子運動鞋 HK$1,079 (原價HK$1,199)

2. NIKE SIGNAL D/MS/X 男子運動鞋 HK$799 (原價HK$999 )

+ 2

3. NIKE AIR SKYLON II / FOG 男子運動鞋 HK$799 (原價HK$999)

+ 2

4. NIKE X GYAKUSOU 男子半拉鍊式連帽上衣 HK$949

+ 5 + 4 + 3

5. NIKE SHIELD 男子連帽跑步外套 HK$999

👧🏻女孩子們請相信小編的眼光😆

1. NIKE JOYRIDE RUN FK 女子運動鞋 HK$1,259 (原價HK$1,399)

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2. NIKE DBREAK / UNDERCOVER 女子運動鞋 HK$1,199

+ 2

3. NIKE AIR 女子短袖上衣 HK$299

4. NIKE INDY RUFFLE 女子輕度支撐運動內衣 HK$239 (原價HK$299)

+ 2

5. NIKE AIR 女子緞質短褲 HK$279 (原價HK$349)

+ 2

6. NIKELAB XX HK$1,889 (原價HK$2,699)

+ 4 + 3 + 2

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趁住NIKE秋冬活動，兩件8折，三件75折！而且當中好多產品本身已經做緊減價，所以喺活動期間購買兩件或以上就可以享有折上折優惠！

小編提提你，立即註冊成為會員，可以拎埋兩個$100購物折扣優惠編號，買滿$300或以上就可以使用！買夠HK$1,299，仲送你一個HK$300優惠編號，所以叫埋多啲朋友仔一齊買就最抵喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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