歐美名人IG大熱面膜! GLAMGLOW限量套裝低至4折 試齊多款皇牌Mask

網購攻略 網購攻略

女明星們嘅皮膚之所以又白又滑令人羨慕，除咗因為天生麗質，勤敷面膜可以話係功不可沒！自問係面膜控嘅小編三不五時就會入手各種新面膜，但惟獨有一款面膜一直觀望，但因價錢而唔捨入手，佢就係風靡一眾歐美明星﹑喺IG得到大量好評嘅GLAMGLOW！最近GLAMGLOW官網終於推出優惠，限量版套裝低至4折，有興趣嘅朋友就跟小編一齊入手試試！

GLAMGLOW之所以受人熱捧，皆因佢本來係專為荷里活明星而設嘅品牌，面膜以創新嘅專利技術TEAOXI，將天然樹葉同活性礦物泥結合，達到為皮膚極速叉電及急救嘅效果，明星們喺出鏡時敷一敷，皮膚即時變得水潤有光澤，就連Vanessa Hudgens、Nina Dobrev都大讚好用！

可能好多姊妹都覺得明星嘅推介不能盡信，不過公開發售後，GLAMGLOW同樣喺各大平台得到大量好評，甚至獲得多個國際美容獎項，成為英美NO.1面膜品牌！

睇完係咪覺得心郁郁呢？即刻睇埋今次優惠有咩值得入手啦！

（GLAMGLOW Facebook截圖）

CLEAR SKIN GOALS SET（GLAMGLOW官網截圖） CLEAR SKIN GOALS SET HK$490 (價值HK$967) 套裝包括 —— 1. 無瑕淨透深層清潔面膜(白罐) 50g 2. GLOWSTARTER保濕面霜30g 3. SUPERSERUM 精華 10ml 4. 深層清濕papermask

HYDRATION ESSENTIALS SET（GLAMGLOW官網截圖） HYDRATION ESSENTIALS SET HK$490 (價值HK$1,078) 套裝包括 —— 1. 水漾再生補水面膜(藍罐) 50g 2. 無瑕淨透深層清潔面膜 30g 3. 緊緻提亮撕揭面膜 30g

COMPLETE GLAMGLOW MASK SET（GLAMGLOW官網截圖） COMPLETE GLAMGLOW MASK SET HK$690 (價值HK$1,960) 套裝包括 —— 1. 無瑕淨透深層清潔面膜 30g 2. 逆齡煥采面膜面膜 30g 3. 緊緻提亮撕揭面膜 30g 4. 水漾再生補水面膜 30g 5. 煥亮奪目美白面膜 30g 6. 速效泡泡面膜 30g 7. 莓果乳酪青春面膜 30g 8. GLOWLACE提亮保濕面膜 9. EYEBOOST抗皺修復眼膜

小編提提大家，GLAMGLOW嘅面膜產品一罐50g正價都要$490，今次只需同樣價錢，就可以擁有多兩至三樣皇牌產品，抵呀！另外，由10月22日起至10月24日，只要喺GLAMGLOW購買任何100g面膜，輸入優惠碼【MASKB2G1】，仲有買二送一優惠！

GLAMGLOW並唔係經常做優惠，遇到就要好好把握，仲唔快啲上去買定今個秋冬所需嘅面膜！

👉按此前往GLAMGLOW官網👈

(產品資料以最新官方發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈