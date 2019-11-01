一文睇清露營要帶咩! 新手不可不帶嘅三大裝備?高CP值裝備去邊買?

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秋風起，𠵱家仲唔係露營嘅最佳時機？最近即使放假都冇好好休息，身心靈皆疲。但俗語都有話「一條橡筋拉得太盡都會斷」，不如就搵個兩日一夜，來一場說走就走嘅「露營之旅」放鬆一下喇！

去露營前當然要做足準備，但係作為一位露營初哥，對於露營裝備實在係零認識，到底露營需要帶咩？放心！小編已經搵咗身邊啲露營發燒友偷師，原來𠵱家上淘寶就可以淘到專業、實用、性價比高嘅裝備！與其要花好幾百蚊租借二手營具，倒不如花多小小錢入手一套真正屬於自己嘅營具喇！乾淨衛生之餘又唔使每次出去又借又還咁麻煩。

(淘寶截圖)

小編經露營發燒友介紹後，終於發掘到「Naturehike」呢個戶外用品品牌。Naturehike喺2010年成立，至今已經紅遍國內、韓國及台灣，甚至熱銷美國、日本、英國、法國、瑞典等68個國家同地區。事不宜遲，新手們立即跟住以下推薦入手喇！

1. 超輕單雙人户外露營帳篷 ¥399起

露營點少得帳篷？但係一個專業帳篷動輒都要過千元起跳，對於新手嚟講實在難以落手。幸好，Naturehike帳篷就非常價廉物美，最平一款唔使¥400就有交易。千祈唔好以為平嘢就冇好嘢，Naturehike帳篷嘅造工可以話係誠意十足。帳篷面料採用20D尼龍布或硅膠布，高度防水防雨。配搭埋7001鋁合金杖杆，既穩固又抗風抗寒！另外，帳篷前後都設有透氣窗，內帳仲有層透氣網紗，通風之餘亦唔怕半夜有蛇蟲鼠蟻飛入嚟！就連買家評論都一致好評，大部份買家都認為優點在於帳篷重量夠輕，收納後體積夠細，超級方便攜帶！仲有買家聲稱 3 分鐘就極速搭起帳篷，究竟係咪真係咁堅就等大家去fact check喇！😂😂

+ 8 + 7 + 6

2. 户外摺疊餐桌桌椅套裝 ¥89起

唔知大家露營時會選擇BBQ、打邊爐、食杯麵、自己動手製作晚餐定係其它呢？不過無論食咩都好，計我話最緊要係要有餐枱同餐凳！Naturehike呢款戶外餐桌椅組合就啱晒帶去露營用，事關佢夠靈活夠輕便，方便攜帶！而且安裝過程完全毋須技術，只要簡單4個steps就搞掂，新手們可以放心入手！

+ 7 + 6 + 5

3. 加厚保暖信封型羽絨棉睡袋 ¥69起

晚上嘅郊外陰風陣陣，瞓覺時冇好好注意保暖，一個唔覺意冷親就麻煩了！Naturehike嘅睡袋採用優質羽絨棉，幫你保暖再升級，表面仲有防潑水塗層，透氣度滿分！睡袋雖然係信封型設計，但附有雙向拉鏈，可以直接拉開當棉被冚，或者打開當睡墊都OK！

+ 6 + 5 + 4

除咗以上3大基本裝備，露營仲有乜嘢要準備？

🔻撳入下圖睇答案🔻

記得帶齊以上用品啊！

即刻上去NATUREHIKE旗艦店入手埋其它露營必帶裝備喇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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