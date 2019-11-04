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雖然女人點都要有個名牌手袋或名牌高踭鞋看門口，之不過對於學生黨或者初入職場嘅女生嚟講，high-end名牌動輒都過萬起跳，真係並非人人都捨得花錢買，就算狠得下心買，又未必有餘裕每季轉款，與其糾結，倒不如選擇一啲有high-end質感，而價格又親民的嘅小眾品牌。唔使傷荷包之餘，又能夠跟上潮流，就算買多幾款用嚟襯衫都唔怕肉赤！

提起平價高質手袋，相信10個女生有9個都會諗起Charles & Keith，如果喜歡呢類簡潔大氣，設計感媲美名牌嘅款式，相信新加坡品牌Perdro同樣可以取得大家歡心！

嚟自新加坡嘅Perdro其實同Charles & Keith同屬一個集團，兩個牌子嘅定位同價位雖然差唔多，同樣主打風格與實用兼備嘅男女裝手袋、鞋款同配飾，但Perdro嘅款式相對會更加奢華同貴氣，質感之高，絕對唔輸各大名牌！Perdro喺香港嘅知名度未算太高，換言之即係撞款嘅機率大大減低，而造型嘅質感就直線上升！

(PEDRO網站截圖)

雖然今年mini bag依然大熱，但小編深明一個稱職嘅OL係需要隨時隨地帶備各樣辦工物品，今次就為各位推介幾款風格同容量兼備嘅手袋，足以應付日常返工所需！

1. ROPE DETAIL PANELED HOBO BAG IN TWO-TONE HK$669.00

+ 5 + 4 + 3

2. MINI CIRCULAR SHOULDER BAG HK$519.00

+ 3 + 2

3. KNOTTED SNAKE-EFFECT CORD SHOULDER BAG HK$749

+ 4 + 3 + 2

4. WRISTLET HANDLE BUCKET BAG HK$599

+ 3 + 2

5. DOUBLE FLAP SHOULDER BAG IN TRIO-TONE HK$629

6. LEATHER ROUND STRUCTURED SHOULDER BAG HK$719 (原價HK$899)

7. KNOT DETAIL TRAPEZE TOP HANDLE BAG HK$669

手袋固然係造型嘅亮點，但要維持由頭到腳嘅完美形象，記得喺鞋款上都要花多少少心思！

+ 6 + 5 + 4

Pedro雖然暫時並未進駐香港，不過睇啱嘅姊妹們亦都可以於PEDRO官網購買，因為所有訂單，不論價錢一律免運費，最快2日已經送到香港，基本上同喺當地買冇分別！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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