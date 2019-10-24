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隨住智能手機嘅鏡頭越出越靚，好多人都習慣以手機代替相機，尤其出外旅行嘅時候，貪佢夠輕身又易攜帶，如果大家對手機影相質素都有番咁上下要求，而又唔想經常花錢更換最新型號手機，不如睇睇以下3款入門級嘅實用手機攝影配件，一樣可以影出單反級靚相，拍出專業級大片！

1. VLOG pocket 手機穩定器 ¥449起 領券即減¥30

如果大家去旅行或者玩戶外活動時，都喜歡拍片留個有聲有畫嘅動態記念，咁呢個手機穩定器兼就啱晒你喇！重量只有240g，使用三軸穩定，即使邊行邊拍都仍然能夠保持畫面穩定同順暢。如果配合埋Feiyu ON影相APP，仲可以同時用埋智能人臉追蹤，玩埋滑動變焦、縮時等等嘅效果，加上一鍵切換橫豎拍功能，一支已經可以滿足晒影相、拍片定拍Vlog嘅需要！

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2. 手機美肌嫰膚補光燈 ¥88起 領券即減¥10

𠵱家嘅手機鏡頭越嚟越高清，一個唔小心隨時令皮膚瑕疵顯露無遺，呢個時候就需要一個外置嘅補光燈喇！適當地補光除咗可以提高相片嘅質素，同時亦可以提亮皮膚，令膚色望上去更加均勻白皙，五官更加立體分明。而橢圓形設計嘅光圈同時亦可以打出有瘦臉效果嘅光影，加上補光燈有3色光效同9個亮度，無論係去小清新cafe、去無邊際泳池、定夜晚成班閨蜜去飲嘢，喺唔同場景打卡影靚相都冇難度！

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3. 華為外置全景廣角手機鏡頭 ¥199

想將旅行時見到嘅美景風光統統影低，但總覺得影極都唔夠靚？其實你只差一個全景相機鏡頭！呢款外置鏡頭可以拍攝360度嘅5K全景相片及2K影片，同時亦都具備廣角自拍功能，可以將眼前全景同細節一次過濃縮係一張相片入面。鏡頭同時亦設有多種模式，包括全景小行星、魚眼、透視、VR，小小一部已經到影唔同效果嘅靚相，實用性一流！不過提提大家，呢款全景鏡頭只能於Android或具備type c接口嘅手機使用，大家買之前記得注意喇！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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