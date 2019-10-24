網購攻略 網購攻略

今個十月海洋公園一如以往舉辦《哈囉喂・全園祭》，《網購攻略》特別邀請了兩位KOL：阿居（IG＠kuilee_j） 、貓姐（IG＠cat_jei） 率先入園，睇睇一眾厲鬼點樣捉住你唔放、鬼屋值唔值得排、主題美食伏唔伏 ！？即刻睇片！

有請網購攻略特別嘉賓：阿居 (IG＠kuilee_j) & 貓姐 (IG＠cat_jei) !

睇片見到阿居同貓姐帶埋朋友仔畀啲厲鬼嚇到個心都離一離，係咪好開心呢？𠵱家就等小編幫大家整理以下四大推薦鬼屋：

1.《厲鬼邨．零點零》

喺厲鬼邨到只要一到五點，遊魂野鬼就開始出沒，而且越夜越多⋯⋯都市傳說大家就聽得多，唔知有冇人試過親身經歷呢？

驚嚇程度：👻👻👻👻

2.《殺戮凶間》

位於高峰樂園一處偏辟嘅廢墟，危機四伏，唔知三人行嘅旅程，最後會剩返幾多個呢？

驚嚇程度：👻👻👻

《殺戮凶間》驚嚇程度：★ ★ ★

3.《「腥」級版越礦飛車》

越礦飛車大家都有玩過啦，今次海洋公園提高驚嚇度，將越礦飛車「腥」級，享受雙重體驗！

驚嚇程度：👻👻👻

4.《H19: 祭禮》

連阿居都推薦要入場嘅景點，又點可以錯過！！入到去祭禮現場就俾人蒙住對眼，身體嘅其他感官更會變得非常敏感，等陣啱啱邊個拍小編膊頭！

驚嚇程度：😈😈😈😈😈

LINE FRIENDS都黎海洋公園玩！

唔想嚇餐飽嘅朋友仔就可以去《LINE FRIENDS 糖果祭@海洋公園哈囉喂》，入面可以拎吓糖，同一班LINE FRIENDS嘅朋友影相之餘，仲可以試埋唔同萬聖節款式嘅主題美食！

LINE FRIENDS 打卡點！建議女生們多留一點時間去拍照喔～（ IG@cat_jei）

▼▼▼點擊睇埋阿居同貓姐喺全日祭更多嘅驚嚇相喇！▼▼▼

+ 2

（短片音樂來源：鄭伊健- 極速）

▼▼▼ 心動不如行動！即睇購票攻略 ▼▼▼

𠵱家經一網打盡去KKday訂飛，就可以用優惠價錢入園玩番夠本，仲可以賺取更多01積分，換取其他禮劵，唔好諗喇！即刻出發喇！👊🏻

🥳 接此購票 🥳

(產品資料以最新官方發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈