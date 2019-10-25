【辦公室必備】扮工時間點少得零食？上網買滿$200即送到上門！

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一日八個鐘坐喺office，做嘢做到又悶又攰，點都要搵啲嘢餵飼吓心靈，而最好嘅工作同伴一定就係零食喇！相信好多吃貨一定明白呢個道理，一路做嘢一路有啲零食咬吓，絕對可以提升你工作嘅效率同埋工作心情！

但係你哋又習慣去邊度買零食呢？仲去開75x買零食然後一袋二袋拎返office？𠵱家2019年資訊科技咁發達嘅年代，可以善用吓科技啦！上倉胃子就係一個可以帶領你走上最新時尚生活體驗嘅零食網店喇！事關去上倉胃子可以上網訂購所有你想食嘅零食，買滿$200就可以免費送到去office喇！

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睇吓有乜好食啦！

上倉胃子「胃食扮工室」系列 (上倉胃子截圖)

ORIHIRO蘋果提子味蒟蒻12P 240克 (上倉胃子截圖) 1. ORIHIRO蘋果提子味蒟蒻12P 240克 $19.9

OYATSU肉派小食燒肉味脆片 (上倉胃子截圖) 2. OYATSU肉派小食燒肉味脆片 52克 $12.9

亀田製菓柚子胡椒味燒餅 (上倉胃子截圖) 3. 亀田製菓柚子胡椒味燒餅 8片 $17.9 (原價$19.9)

哈特鹽焗花生350克 (上倉胃子截圖) 4. 哈特鹽焗花生350克 $29.75 (原價$35)

卡樂B鹽味毛豆條 67克 (上倉胃子截圖) 5. 卡樂B鹽味毛豆條 67克 $11.9

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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