【女生也要獻殷勤】他最想收到的聖誕禮物... (初階) 小編都哭了!

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千祈唔好以為撳咗入嚟content farm，事關以下落嚟嘅內容都係小編嘅真心分享！首先問吓大家，知唔知全球最多人出世嘅月份係邊個月呢？答案就係9月喇！點解？因為爸爸媽媽過嘅聖誕節夠浪漫囉！

又到咗充滿浪漫氣氛嘅聖誕節，好多時候都係女人先會好期待咁，拉住男朋友仔諗去邊度玩去邊度食好西。然後當然就係男人每年年尾都要處理呢個咁棘手嘅難題，又要訂枱又要訂花又要買禮物.......

所以！小編今年真係有啲感嘆，原來以往真係辛苦晒咁多位男朋友。千祈唔好以為聖誕節剩係得男人要送禮物畀人呀，因為禮物呢家嘢點都要有來有往嘅😎 平日男朋友咁辛苦，點都要好好慰勞吓佢～ 想氹吓男朋友仔話咁易啦，仲想織頸巾？2019年啦，再凍你兩個人攬實取暖乜都夠啦。

今日小編就介紹吓初階禮物畀一眾學生妹啦～ 讀緊書冇乜錢，男朋友仔都唔捨得你使咁多錢啦，所以小編就揀咗啲價錢唔算太貴，後生仔afford到嘅小禮物畀大家參考吓！

🤰🏻【男朋友的聖誕禮物── 初階版】🎁

1. HERSCHEL SUPPLY CO. contrast logo patch belt bag HK$455

HERSCHEL SUPPLY CO. 呢個牌子就唔多介紹喇，基本上人人都有用過佢哋嘅書包。今次介紹呢個撞色嘅belt bag超級搶眼，桃紅色撞湖綠色，啱晒一眾潮到爆嘅男朋友。可以睇埋另一個顏色，同樣係撞色，但就冇咁誇張，係桃紅色撞墨綠色。

+ 5 + 4 + 3

2. POLYTHENE* OPTICS welt detail messenger bag HK$527

英國街牌A-COLD-WALL* 相信應該無人不曉，近幾年一直不斷受到各界關注，佢嘅創意總監Samuel Ross可以話係當今最成功嘅年輕設計師之一！可惜ACW嘅價位真係未必個個學生哥都負擔得起，咁不如就了解吓ACW嘅支線品牌POLYTHENE* OPTICS啦！

POLYTHENE* OPTICS創立嘅時間比較短，喺2018年秋冬季度先發佈品牌首個系列。但佢嘅討論度已經極高！連陳冠希創辦嘅潮牌CLOTtee都有同POLYTHENE* OPTICS推出過聯名設計㗎。小編今次揀咗呢個男裝斜孭袋，應該唔少男孩子都會喜歡！

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3. A.P.C. x Brain Dead denim tote HK$530

法國時裝品牌A.P.C. 一向主打簡約風，而呢個tote bag就係同來自洛杉磯嘅潮牌Brain Dead合作嘅聯名設計。Brain Dead一直主張次文化，將洛杉磯嘅獨特地下文化加入設計元素之中。呢個tote bag唔單止型，仲好實用𠻹，啱晒平時返學唔鍾意孭書包嘅男孩子！

4. TOMMY HILFIGER logo patch messenger bag HK$573

TOMMY HILFIGER可以話係美國人嘅青春印記，你以為好老土？錯喇，因為潮流興復古！睇吓呢個斜孭袋設計簡單，表面用嘅物料係膠面，感覺好有vintage味。如果男朋友鍾意行吓vintage風，買番個袋畀佢襯吓衫都幾好吖～

5. ADIDAS Festival logo messenger bag HK$158

呢個ADIDAS嘅迷你斜孭袋，唔使多講啦，剩係隻螢光橙色都夠吸引，冬天着啲hoodies可能都係死氣沉沉嘅顏色，但襯埋呢個袋，立即點綴晒成個outfit！成個感覺即刻好swag～

希望以上介紹嘅禮物都啱你哋心水啦💕😘 記得要經《一網打盡》買吖，咁就可以順便賺埋網購回贈積分啦！如果男朋友好挑剔，嫌棄小編揀嘅禮物的話，唔緊要！事關嚟緊仲會有中階版同高階版聖誕禮物精選！實有禮物啱你男朋友嘅～記得留意喇！

小編再私人醒啲貼士畀各位清純嘅妹豬，就係一定要寫聖誕卡吖！拎張紙，寫兩行字畫隻龜，即刻加晒誠意分～ 😚 祝各位有個甜蜜嘅聖誕，一齊開心拆禮物～ 🎁🎅🏼🎄🎉

(產品資料以官方最新發佈為準)

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