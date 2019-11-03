【聖誕旅遊2019】一生必需去一次的三大國度 + 網紅打卡勝地推薦

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默默耕耘咗一年，喺時候來一場說走就走嘅旅行犒賞一下自己。若果你尚未決定好下一敞旅行嘅目的地，馬上睇睇以下聖誕節必去三大國度以及網紅必去嘅打卡聖地啦！事不宜遲，出發！

✈ 芬蘭：【芬蘭搭乘馴鹿雪橇賞極光】北極拉普蘭馴鹿雪橇體驗＋拜訪馴鹿牧場＋薩米小吃半日遊

相信每個人小時候對聖誕老人都會有種憧憬，幻想聖誕老人會半夜偷偷派出禮物。不妨趁今個聖誕，重拾童心，走進童話般國度—芬蘭，體驗不一樣的聖誕！位於羅瓦涅米以北的「森林馴鹿牧場」，擁有一整片被白雪覆蓋嘅森林，天然森林屏障隔絕城市煩囂及光污染，仲可以乘坐馴鹿雪橇，與可愛嘅馴鹿近距離接觸。最後，拋開一切世俗煩惱，與摯愛一齊追逐幸褔嘅北極光，感受極緻嘅浪漫。

📍 精選打卡景點：森林馴鹿牧場 📍

+ 8 + 7 + 6

✈ 美國：【美西大峽谷二日遊】美西國家公園、馬蹄灣、羚羊峽谷、露營（拉斯維加斯出發）

美國大峽谷有「世界七大奇景」之稱，絕對係一生人必去嘅地方之一，親身感受全球最壯麗嘅峽谷自然奇觀。若果你都鍾意影吓打卡相，接下來行程必定要去狹縫型峽谷攝影景點—羚羊峽谷，一邊觀嘗奇幻洞穴奇觀，一邊留下倩影！若果你厭純觀光嘅行程唔夠刺激，仲可以入住埋美式露營車，喺星空下與三五知己圍在營火邊享受烤肉Party！

📍 精選打卡景點：羚羊峽 📍

+ 4 + 3 + 2

✈ 澳洲 ：【西澳三天兩夜遊】 粉紅湖、尖鋒石陣、自然之窗（珀斯出發）

一整片粉紅色嘅湖泊，你哋又見過未呢？如果你都一位粉紅控，位於西澳的天然粉紅湖絕對值得你去一睹。彷如仙境一樣嘅地方，喺太陽折射下會泛出波光粼粼嘅粉紅光，絕對可以媲美玻利維亞「天空之鏡」！但基於粉紅湖地理位置較為偏遠，如果你唔會考慮自駕遊，參加Tour會係最直接、最方便快捷嘅方法，唔需要再費心規劃交通及住宿，仲可以一嚐澳洲大龍蝦，吃貨們萬匆錯過！

📍 精選打卡景點：天然粉紅湖 📍

+ 5 + 4 + 3

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