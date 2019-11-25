網購攻略 網購攻略

日本嘢一向以高品質聞名，以往想搵日貨，可能要親自飛去日本買，左托右托求朋友幫手買，搵代購捱貴價買……不過𠵱家網購咁方便，仲使乜搞咁多嘢，只要有部電腦或者手機，基本上隨時隨地都買到日本貨！

唔知大家用日本網購有冇遇過以下問題，就係好多時網頁嘅介面唔係全日文，就係唔直送香港，就算想買都有心無力，難道又要搵番代購？NONONO，其實只要一個日本樂天市場已經KO晒以上問題！

皆因日本樂天市場襄括超過10,000間店舖，基本上乜都有齊。而小編覺得較其他網站好嘅地方，在於網站有多種語言，包括繁體中文、英文等選擇，而且大部分店舖都有直送香港嘅服務，唔使再煩語言同物流問題，慳番啲時間專心shopping！

最近日本樂天市場仲做緊免運費優惠，識買仲唔係趁呢段時間大手入貨？分分鐘仲平過喺日本買！

(日本樂天市場截圖)

【日本樂天市場首3KG免運費優惠】

由11月25日至12月4日(香港時間08:59)期間，只要於指定店舖購物，單一訂單滿15,000日元，即可享有首3KG EMS免運費優惠(等值4,500日元, 約$333港元)！就算重量真係超過3KG，都只係需要補番差價！想買大件物品嘅朋友今次可以盡情購物，唔使再因為運費而卻步！

之不過上文都有提到，日本樂天市場超過10000間店舖，超過90,000,000件商品，想必大家都睇到花多眼亂無從入手，小編立刻送上幾間不同類型嘅店舖，無論係嬰孩用品、男裝女裝，定日本雜貨統統有齊！最重要係間間都可以享用以上免運費優惠！

1. 母嬰用品、嬰孩服裝店 - BABY ALICE RAKUTEN ICHIBA SHOP

店內襄括多種實用母嬰用品，包括嬰兒用枕頭、外出用嘅背帶、餵母乳專用披肩等等。小編最推薦日本製造嘅奶樽，夠晒安全嘛。如果你係新手爸媽，相信呢度絕對可以搵到大部分嬰兒所需用品。

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2. 日用雜貨文具店 - Nagasawa stationery center

日本文具出晒名又靚又實用，呢間Nagasawa stationery center就集合咗多款人氣文具，包括日本紙膠帶、微笑鋼筆、多色鋼筆墨水、schedule book等等，呢類文具平時係香港難搵又賣得貴，如果睇啱嘅朋友不妨趁機會一次過買多幾樣。

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3. 日本化妝品、美容儀店 - Ange Beaute

Ange Beaute主打美容儀，店內可以搵到多款着名美容儀牌子belulu嘅產品，價錢比起係香港買確實係平一大截，就好似Belulu Classy 超聲波離子美顏器，香港JC shop賣緊HK$1198，而Ange Beaute只係賣大約HK$861，超級抵買！

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4. 日系古着男裝店 - GARYU

GARYU主打RRL同Ralph Lauren嘅復古男裝，店內大部分款式都有番咁上下歷史，除咗有未必再搵得番嘅斷貨款，仲有全球限量發行嘅款式，古着愛好者必買！

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5. 日系女裝店 - osharewalker

店內襄括多款日系女裝，大多數係基本款款式，而且每件item嘅顏色選擇超多，真係買多幾件用嚟襯衫都不為過。

各位網購迷記得把握時機，趁有優惠囤定需要嘅日貨喇！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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